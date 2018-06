Cea de a 7-a Olimpiadă a corporatiștilor începe la București pe 22 iunie 2018

Cea mai mare competiţie pentru sportul de amatori, Corporate Games, desfășurată în 28 țări de pe cele 5 continente, care programează întreceri la 20 sporturi, se desfăşoară anul acesta în perioada 22-24 iunie 2018, în București.

Sunt implicați peste 100 de arbitri și oficiali, toate marile arene sportive, de la Club Atletico Madrid la pista AMKART, și așteptăm 2000 de corporatiști din 60 de firme, majoritatea din România, dar și delegații din Israel, Bulgaria, Turcia și Marea Britanie.

Competiţiile încep sâmbătă, 23 iunie, dimineaţa, cu întrecerile la fotbal, baschet, volei, bowling, biliard, alergare, ciclism, Dragon Boat, karting, şah, tenis de masă, badminton, pescuit sportiv, fotbal-tenis şi tenis de câmp, tir, înot, kids corporate games, iar duminică continuă cu finalele celorlalte sporturi.

Pe terenurile de la Sud Arena, Atletico Madrid, Club IDM, Marshal Garden, Poligonul Iosif Sârbu, Broz Gunz, pista AMKART, Școala Ferdinand 1 şi Dinamo se vor întrece cei mai buni sportivi ai celor 60 de companii înscrise în competiţie pentru a cuceri cele 600 de medalii puse în joc.

Firmele cu cele mai bune rezultate vor fi premiate cu Trofeele Corporate Games, celebrând victoria spiritului de echipă.

Pe scurt, competiţia Corporate Games înseamnă :

• 20 sporturi

• 71 de competiţii (simplu, dublu, masculin, feminin şi grupe de vârstă)

• 60 de firme, companii şi multinaţionale

• 2000 participanţi

• 105 arbitri şi voluntari

• 120 de mingi

• 600 medalii

• 28 trofee

În plus faţă de întrecerile sportive, Corporate Games organizează şi Marea Paradă Sâmbătă 23 iunie ora 19.30, la Piața Charles de Gaulle , aducând împreună într-un spectacol multicolor şi entuziast corporatişti de la cele mai renumite firme din România.

Corporate Games Bucharest a ajuns la cea de a VII-a ediţie şi își propune să continue cei 30 de ani de istorie ai comunității Worldwide Corporate Sport și să îi antreneze în competiție pe toți pasionații de sport, conduși de fair play și de spiritul de echipă.

Evenimentul, desfășurat pe parcursul unui week-end, va cuprinde întreceri la 20 sporturi, la care se vor putea înscrie echipe formate din angajații companiilor dar şi prietenii și familiile acestora, conform sloganului nostru: Open to all for the benefit of all!

Pentru spectatori şi fani intrarea este gratuită.

Corporate Games este o competiţie sportivă care se adresează firmelor mari sau microîntreprinderi, organizând întreceri la multe sporturi, pe principiile olimpiadelor.

În fiecare an există 3 ediții, una de București, o ediție de vară, la Mamaia, Constanța şi una de iarnă, la Poiana Brașov.