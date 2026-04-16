Adolescentul care a ucis 9 oameni într-o școală din Turcia i-a adus un omagiu autorului unui atac misogin din SUA

Data publicării:
turcia atac scoala
Foto: Profimedia

Adolescentul care a deschis focul miercuri într-o şcoală din sudul Turciei, omorând nouă persoane, i-a adus un omagiu autorului unui atac misogin în Statele Unite, a anunţat poliţia joi.

"Primele elemente ale anchetei arată că autorul a folosit o imagine pe profilul său de WhatsApp care făcea referire la Elliot Rodger, ce a comis un atentat în Statele Unite în 2014", a transmis Direcţia Generală a Poliţiei din Turcia într-un comunicat de AFP și Agerpres.

Tatăl atacatorului, identificat ca fost inspector de poliţie, a fost reţinut miercuri şi plasat în detenţie, se adaugă în comunicat.

Referinţa la Elliot Rodger trimite la autorul masacrului de la Isla Vista din 2014, în California. Acest bărbat a omorât şase persoane în campusul unei universităţi din Santa Barbara, după care s-a sinucis. El explicase într-un video publicat înainte de crima sa că acest atac este o „pedeapsă” pentru femeile care l-au respins.

Autorul masacrului de miercuri, în vârstă de 14 ani, a decedat, a anunţat miercuri guvernatorul provinciei Kahramanmaraş, Mukerrem Unluer, fără a putea specifica dacă a fost vorba de o sinucidere sau de un act de violenţă.

„Dispozitivele digitale reţinute în timpul percheziţiilor la domiciliul autorului şi la vehiculul tatălui său au fost confiscate şi sunt analizate. (...) Conform primelor elemente, nu a fost stabilită nicio legătură cu terorismul. Pare a fi un incident izolat”, a adăugat poliţia turcă.

„Un elev a ajuns la şcoală cu arme, probabil ale tatălui său, în rucsac. A intrat în două săli de clasă şi a deschis focul la întâmplare”, a explicat Unluer, la o zi după un atac similar care a rănit şaisprezece persoane la un liceu aflat la 200 km mai la est.

Acest tip de incident este rar în Turcia, unde, conform estimărilor unei fundaţii locale, zeci de milioane de arme de foc sunt în circulaţie, majoritatea ilegale.

Editor : A.P.

