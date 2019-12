Messi era la un pas să ajungă în Premier League, printr-o greșeală de 80 de milioane de euro

Gary Cook, fostul CEO al clubului Manchester City, a recunoscut într-un interviu oferit celor de la „The Athletic” că, din cauza unei greşeli de înţelegere, a oferit echipei Barcelona, în anul 2008, mai mult de 80 de milioane de euro pe Messi, informează Mediafax.

Potrivit acestuia, gruparea catalană a sunat pentru confirmarea propunerii.

AS scrie că o neînţelegere între Thaksin Shinawatra, fostul patron al echipei Manchester City, Pairoj Piempongsant, mâna lui dreaptă, Garry Cook, fostul CEO-ul clubului, şi Paul Aldrige, un alt director al „cetăţenilor” erau la un pas să schimbe istoria formaţiei. Cook a dezvăluit că totul s-a întâmplat în timpul unei întâlniri.

„Pairoj era nervos. Telefonul era pe masă şi vorbea cu Paul Aldrige. Gândiţi-vă la moment. Paul, cu accentul lui de londonez, spunea: <<Pairoj, trebuie să îmi spui ce trebuie să facem, situaţia a ieşit de sub control>>.

Pairoj era nervos şi ţipa: <<Very messy, it's getting messy>>" (n.red. - Este totul haotic, devine haotic).

Noi am înţeles „we've got to get Messy" (n.red. - trebuie să îl aducem pe Messi), a explicat Cook, care, alături de Aldrige, au confundat cuvintele "messy" (n.red. - dezordonat, haotic) cu numele vedetei Barcelonei, Lionel Messi.

Publicaţia din Spania notează că Garry Cook şi Paul Aldrige au luat în serios ceea ce au înţeles că a spus şeful lor şi au făcut o ofertă de 81 de milioane de euro Barcelonei. Sumă care, în anul 2008, era ceva incredibil şi ar fi putut să devină cel mai scump transfer din istoria fotbalului, depăşind mutarea lui Zidane la Real Madrid, din 2001.

„Paul (n.red. - Aldrige) a venit după la mine şi mi-a spus: <<Garry, asta este o nebunie. Nu ştiu ce facem aici>>. Eu i-am spus: <<Facem oferta şi vedem ce se întâmplă>>. În ziua următoare, m-a sunat Dave Richards, din Premier League: <<Garry, ai oferit 70 de milioane de lire pentru Messi? Eşti nebun?>>".

Barcelona a crezut că oferta este prea bună pentru a fi adevărată şi a sunat şi în Premier League pentru a se asigura că există şi că e reală.

În acel an, chiar dacă nu a ajuns Messi, Manchester City a investit 157 de milioane de euro în transferuri, pe 22 de jucători. Robinho a fost fotbalistul care a costat cel mai mult (43 de milioane de euro), urmat şi de alţi jucători precum Jo, Nigel de Jong, Craig Bellamy, Wayne Bridge, Wright-Phillips, Shay Given, Zabaleta şi Kompany.

