Cristi Manea, după eliminarea de la EURO 2019: „Am ajuns în semifinală când nimeni nu ne dădea nicio șansă”

Cristi Manea s-a arătat foarte afectat după ce România U21 a fost eliminată de Germania U21, în semifinala de la EURO 2019. „Cred că puteam face mult mai mult”, a spus fundașul naționalei care este de părere că temperatura ridicată din timpul meciului nu a fost cea care a decis soarta partidei.

„Suntem foarte supărați. Cred că puteam mult mai mult, am dat totul pe teren... Noi am dat totul pe teren și prin ce am făcut noi acolo am făcut câțiva români fericiți. Am ajuns în semifinală când nimeni nu ne dădea nicio șansă. Eu nu încerc să găsesc scuze. Și ei si noi am jucat la aceeași temperatură”, a declarat imediat după partida România-Germania Cristi Manea.

România a fost eliminată în semifinalele Campionatului European de tineret, după ce a pierdut în fața Germaniei U21, scor 2-4, într-o partidă desfășurată la Bologna. Pentru tricolorii U21 este cea mai bună performanță din istorie la un turneu final.