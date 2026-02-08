Echipa israeliană de bob, victima unui furt înaintea Jocurile Olimpice de la Milano. Ce au furat hoții

Echipa israeliană de bob a fost victima unui furt în valoare de „câteva mii de dolari” care constă în echipament şi obiecte personale, precum şi paşapoarte, din apartamentul în care locuia înainte de a ajunge la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina, a anunţat pilotul echipei.

„În timpul antrenamentelor pentru Jocuri, apartamentul echipei @israelbobsled a fost spart, iar echipamente în valoare de mii de dolari şi paşapoarte au fost furate. Ce sezon...”, a scris sâmbătă seara AJ Edelman, unul dintre piloţii echipei, pe reţeaua X.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

El nu a precizat în ce ţară se antrena echipa, deşi mass-media italiană a susţinut că nu era vorba de Italiapotrivit AFP preluată de News.ro. Pe o fotografie publicată de Edelman apare o hartă care pare să fie cea a Pragăi. „Un delict atât de grav – valize, pantofi, echipament, paşapoarte furate, iar băieţii s-au întors direct la antrenament astăzi”, a adăugat Edelman.

Echipa va concura la Jocurile Olimpice la 16 februarie.

Întrebat despre furt, purtătorul de cuvânt al Comitetului Olimpic Internaţional, Mark Adams, a precizat că a înţeles „că acest lucru s-a întâmplat într-o cazare dinaintea Jocurilor”, deci „nu în zona noastră”. „Cel mai important este să le spunem că îi susţinem. Vom face tot ce putem. Dacă au nevoie de ajutor, desigur că le vom oferi”, a adăugat el.

Editor : Ana Petrescu