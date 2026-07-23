Live TV

Conference League. CFR Cluj a remizat în deplasare cu formaţia armeană Alashkert. Calificarea se decide la Cluj

Data publicării:
faza de joc din meciul Alashkert - cfr cluj
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Echipa CFR Cluj a încheiat la egalitate joi, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia armeană Alashkert, în prima manşă a turului secund preliminar din Conference League.

Armenii au intrat parcă mai bine în joc la Erevan şi, după ce Vâlceanu a apărat cu emoţii şutul lui Sabobo, din minutul 5, gazdele au trimis mingea în poartă în minutul 11, prin Farayola, dar golul a fost anulat pentru o poziţie de ofsaid.

Tot Farayola a lovit bara transversală, în minutul 28, pentru ca Alashkert să deschidă scorul în minutul 35, prin Rafael Jesus, care a înscris cu capul, din centrarea lui Nalbandyan.

Clujenii au reuşit egalarea imediat după pauză, în minutul 47, când Şfaiţ a marcat la colţul scurt.

În repriza secundă elevii lui Antonio Folha au controlat ostilităţile, iar prima ocazie importantă a apărut abia în minutul 80, când şutul lui Nalbandyan a trecut puţin pe lângă poarta lui Vâlceanu.

S-a terminat, în cele din urmă, Alashkert - CFR Cluj 1-1 şi calificarea se decide săptămâna viitoare, la Cluj.

ALASHKERT: Beglaryan - Terteryan (R. Hakobyan 90+3), Matyukhin, Cezar Henrique, H. Hakobyan (Sadoyan 70) - Nalbandyan, Piloyan, Sabobo (Massoumou 46) - Farayola, Rafael Jesus (Adebayo 70), Momo Toure (Ejike 77).
Antrenor: Vahe Gevorgyan

CFR CLUJ: Vâlceanu - Braun (V. Kun 90+1), Pantalon, Aly Abeid (Huja 79), Camora (Simao Rocha 46) - Muhar, Djokovic, Fică - Cordea (Biliboc 46), Şfaiţ (A. Păun 69), Korenica.
Antrenor: Antonio Folha.

Cartonaşe galbene: Sabobo 29, Nalbandyan 45+2, Terteryan 84 / Muhar 37, Pantalon 40, Biliboc 67

Arbitru: Eldorjan Hamiti (Albania)

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Zohran Mamdani
1
Mesajul lui Mamdani după ce Trump i-a interzis să-l aresteze pe Netanyahu la New York
EU Summit
2
Cum poate o țară cu puțin peste 600.000 de locuitori să dea peste cap negocierile pentru...
Actrița Kaylee Hottle
3
Actrița Kaylee Hottle, cunoscută pentru rolul din „Godzilla vs Kong”, a murit. Avea 18 ani
Președintele Donald Trump.
4
Schimbare radicală de poziție: Aliații SUA din Golf îl presează pe Trump să declanșeze o...
cersetorieee
5
„O sesizare de cerșetorie în București a dus direct la un BMW X5”. Ce a descoperit...
Au negat că sunt împreună, dar o imagine face mai mult decât 1.000 de cuvinte: ”Cuplul anului”
Digi Sport
Au negat că sunt împreună, dar o imagine face mai mult decât 1.000 de cuvinte: ”Cuplul anului”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
minge fotbal stadion
„U” Cluj, CFR Cluj şi FCSB şi-au aflat posibilele adversare din turul trei preliminar al Conference League
cfr cluj profimedia-1094408034
CFR Cluj și-a aflat adversara din turul doi preliminar al Conference League
minge de fotbal
Cu ce echipe joacă FCSB și CFR Cluj în turul 2 preliminar din Conference League
Nikol Pașinian și Vladimir Putin
Rusia a început războiul economic cu Armenia din cauza direcției pro UE a Erevanului. Deciziile Moscovei
faza de joc din meciul crystal palace - rayo vallecano
Crystal Palace a câştigat Conference League învingând în finală Rayo Vallecano. Andrei Raţiu, integralist
Recomandările redacţiei
miliardari om afaceri monezi bani
Cine a propus, de fapt, modificările controversate din legea...
ID267381-INQUAM-PHOTOS-ALEXANDRU-NECHEZ
„Mai puține claxoane și mai multă muncă”. Ilie Bolojan a explicat ce...
Corveta 261 „Contraamiral August Roman”.
„Realitatea dincolo de dezinformare”. Ce poate face corveta...
bancnote de 100 de lei
Ilie Bolojan: E puţin probabil să avem o dezbatere pe legea...
Ultimele știri
Cariera impresionantă încununată cu zeci de distincții a Adelei Mărculescu. Actrița a încetat din viață la 88 de ani
Criza politică din Ucraina se adânceşte. Fedorov refuză orice altă funcție oferită de Zelenski
Trump ia in considerare un atac de amploare asupra Iranului: „Mai mare decât oricând. Sunt pe punctul de a lua o decizie”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A câștigat 31 de milioane de lire, dar a rămas fără nimic. Drama campioanei de Grand Slam: „Am avut încredere...
Cancan
Ea este Daniela Florea, românca de 36 de ani găsită moartă în propriul apartament. IREAL cine e principalul...
Fanatik.ro
Câți ani are, de fapt, Erling Haaland? Locul special unde și-a sărbătorit ziua de naștere
editiadedimineata.ro
Ce înseamnă atacul cibernetic al modelului OpenAI pentru securitatea din domeniul AI
Fanatik.ro
Câți ani are, de fapt, Erling Haaland? Locul special unde și-a sărbătorit ziua de naștere
Adevărul
Lamborghini filmat din elicopter efectuând trei depășiri pe linia continuă. Pedeapsa primită de șofer
Playtech
Pot părinții să treacă casa pe numele unui singur copil fără să-i anunțe pe ceilalți? Ce spune legea și când...
Digi FM
„Asta nu este medicină". Discursul unei absolvente de la UMF Iași a devenit viral: ce a reproșat conducerii...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
L-a acuzat pe tatăl copilului ei că a înșelat-o ”cu femei și cu bărbați”, dar nu avea nicio idee ce a...
Pro FM
Primele imagini cu Billie Eilish de pe platourile filmului „The Bell Jar”. Inedita transformare a vedetei pop...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
„Va apărea un nou film Deadpool!” Anunțul făcut de Ryan Reynolds și decizia neașteptată privind rolul său
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_06_INQUAM_Photos_George_Calin
Bolojan a fost întrebat de întâlnirea Ciolacu-Arsene din Italia. Răspunsul premierului: „Eşti ceea ce faci...
Newsweek
Care pensionari iau 600 de lei plus la pensie în august? Când se virează pensiile luna viitoare?
Digi FM
Exclusiv la matinalul Digi FM: Cum a ajuns Miresic să încaseze patru bătăi la propria nuntă!
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Cea mai mare greșeală din viața mea a fost căsnicia”. Confesiunea tulburătoare a unei femei de 107 ani...
Digi Animal World
Imagini rare din România. O pisică sălbatică și cei patru pui ai săi, surprinși într-un parc național
Film Now
Matt Damon dezvăluie cine i-a fost dublură în „The Odyssey”: „Avea cele mai impresionante brațe, i-am...
UTV
Apartamentul lui Jorge din Mamaia Nord a fost devastat de turiști. Artistul estimează pagube de mii de euro...