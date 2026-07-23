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FCSB a pierdut în prelungiri meciul cu FK Auda și va avea un retur complicat pentru a rămâne în Conference League

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jucatori ai fcsb
Foto: Profimedia
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Echipa bucureşteană FCSB a pierdut joi seara, pe teren propriu, scor 2-3, meciul cu formaţia letonă FK Auda, în prima manşă a turului al doilea preliminar din Conference League.

În Ghencea, Florin Tănase a încercat poarta letonilor din lovitură liberă, în minutul 2, însă Purins a prins, pentru ca oaspeţii să deschidă scorul în minutul 5, prin căpitanul Daskevics, cu un şut din marginea careului.

Tot Daskevics i-a pus probleme lui Târnovanu, în minutul 9, însă bucureştenii au reuşit să se adune şi Purins a fost nevoit să intervină la şuturile lui Bîrligea şi Octavian Popescu, în minutele 13 şi 19.

Octavian Popescu a adus egalarea cu un gol frumos, după ce a luat o fază pe cont propriu şi a înscris la colţul lung, în minutul 23.

Oaspeţii au revenit la conducere cu golul lui Diedhiou, din minutul 32, apoi preparatorul fizic al gazdelor, Thomas Neubert, a fost eliminat pentru proteste şi la pauză letonii au intrat cu avantaj de un gol.

În partea secundă elevii lui Marius Baciu au preluat iniţiativa. Bîrligea a şutat peste bara transversală, în minutul 47, iar după două minute Purins a blocat la Boutoutaou.

Intrat la pauză, Stoian a avut un gol anulat pentru ofsaid, în minutul 58, pentru ca Octavian Popescu să ceară penalti în minutul 61, dar, lipsit de VAR, arbitrul nu a acordat nimic.

Trei minute mai târziu Bîrligea nu a putut lovi tare mingea, prinsă de Purins, dar minutul 71 a adus o fază superbă, cu Stoian şi Bîrligea în prim plan, puştiul roş-albaştrilor pătrunzând în careu şi trimiţând mingea pentru Boutoutaou, iar franco-algerianul a egalat situaţia de pe tabelă.

Oaspeţii au fost aproape de un autogol în minutul 82, când Rubenis a trimis acasă, portarul Purins a fost prins pe picior greşit, dar mingea a ieşit în corner, trecând puţin pe lângă bară.

Stoian a trimis o lovitură de cap pe lângă poartă în minutul 88, iar Bîrligea a şutat în plasa laterală, două minute mai târziu.

Letonii au dat însă lovitura în minutul al patrulea al prelungirilor, când Kader Kone a marcat cu largul concurs al lui Târnovanu.

FCSB – FK Auda s-a terminat 2-3 şi bucureştenii trebuie să se autodepăşească în Letonia, pe 30 iunie, pentru a nu părăsi cupele europene.

FCSB: Târnovanu – Labonne (V. Creţu 46), Dawa, Duarte, Radunovic – Gnahore (Stoian 46) – Cisotti, Fl. Tănase – Boutoutaou (M. Toma 78), Bîrligea, Octavian Popescu (Politic 88).
Antrenor: Marius Baciu

FK AUDA: Purins – Hrvoj, Ouedraogo (W. Fofana 63), Arroyo (Kragliks 67), Rubenis – Daskevics (Appiah 67), Y. Traore, H. Ibrahim – Diedhiou (M. Fofana 78), K. Kone, Bongemba.
Antrenor: Didier Zanetti

Cartonaşe galbene: Dawa 27 / Ouedraogo 5, Arroyo 44, M. Fofana 79, Appiah 90+1

Arbitru: David Fuxman (Israel)

Editor : Liviu Cojan

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