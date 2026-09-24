Cristiano Ronaldo dezvăluie ultimele obiective ale carierei sale: „Am admis deja că vreau să ajung acolo şi că voi ajunge acolo”

Starul portughez Cristiano Ronaldo a vorbit, miercuri, la Summitul Fotbalului Portughez, înaintea meciului cu Ţara Galilor din Liga Naţiunilor, subliniind că are încă multe de oferit pentru naţionala ţării sale, pe fondul preluării mandatului de selecţioner de către Jorge Jesus, relatează Reuters.

Jesus l-a înlocuit pe Roberto Martinez după parcursul dezamăgitor al Portugaliei la Cupa Mondială din America de Nord, care s-a terminat în optimile turneului, în faţa Spaniei, care a devenit ulterior campioană mondială.

Ronaldo, care are acum 979 de goluri marcate în carieră, dintre care 833 pentru cluburile la care a jucat şi 146 pentru naţionala Portugaliei, este la 21 de goluri de borna a 1.000 de reuşite.

1.000 de goluri

Întrebat ce anume ar merita mai mult: câştigarea Ligii Naţiunilor sau să atingă borna celor o mie de goluri marcate, Ronaldo a răspuns că ambele sunt obiectivele dorite.

„Obiectivul este să ajung atât la 1.000 de goluri, cât şi ca echipa naţională să încerce să câştige Liga Naţiunilor”, a spus Ronaldo la Summitul Fotbalului Portughez, organizat de Federaţia portugheză la Oeiras, în afara capitalei Lisabona.

„Este o nouă eră cu Jorge Jesus, pe care îl ştim cu toţii bine, sper doar ca lucrurile să meargă bine pentru el”, a adăugat starul lusitan.

Ronaldo a mai spus că atingerea bornei de 1.000 de goluri ar reprezenta „cireaşa de pe tort” pentru cariera sa.

„Să marchez golul cu numărul 1.000 pentru echipa naţională ar reprezenta încununarea unei poveşti frumoase. Nu ar reprezenta sfârşitul ei, dar ar fi o poveste frumoasă”, a mai adăugat Ronaldo, care a subliniat că nu este măcinat de această cursă.

„Am admis deja că vreau să ajung acolo şi că voi ajunge acolo”, a mai spus Ronaldo.

„Dacă acest lucru este o obsesie? Nu. Restul este despre a te bucura de acest lucru, să te bucuri de fiecare zi”, a mai explicat portughezul.

Jorge Jesus

Ronaldo a recunoscut faptul că s-a gândit, în ceea ce priveşte viitorul său în fotbalul internaţional, după ce Portugalia a părăsit Cupa Mondială din America de Nord, dar a spus că a avut discuţii cu Federaţia şi cu noul selecţioner, Jorge Jesus, care l-au convins să continue.

„Se bazează pe mine. Eu cred că încă pot să mai ajut echipa naţională”, a mai spus acesta.

„Cel mai important lucru este să pot să fiu disponibil pe teren, să marchez goluri şi să ajut echipa naţională să câştige meciuri”, a adăugat Ronaldo.

„În cazul în care antrenorul nu va conta pe mine, pot pleca astăzi, nu este niciun fel de problemă... Când voi simţi că nu voi mai face nimic aici, că nu mai contribui pe teren, că nu mai marchez goluri, că voi crea atmosferă proastă sau că ei nu mă mai vor, atunci voi fi primul care îşi va face bagajele să plece”, a explicat portughezul.

Presat asupra posibilei sale retrageri, Ronaldo a refuzat să dea un răspuns limpede privind cariera sa.

„Am învăţat ceva în ultimii 30 de ani, şi anume să trăiesc în prezent, să nu mă gândesc la ziua de mâine”, a mai spus internaţionalul portughez.

Despre posibilitatea retragerii, el a adăugat că „da, este posibil acest lucru, chiar foarte probabil”, dar nu ştie când se va întâmpla.

Ronaldo s-au supărat, de asemenea, pe criticile din mass-media, despre care a spus că a încercat să-l „omoare” ani la rând.

„Acest lucru nu se va întâmpla sub nicio formă, nici măcar cu un pistol. Dar chiar şi aşa, tot voi reuşi să evit glonţul”, a transmis Ronaldo.

Editor : S.S.