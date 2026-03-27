Reacția FRF după acuzațiile grave făcute în Turcia la adresa lui Florin Tănase

Florin Tănase
Ce spune FRF

În urma meciului Turcia – România, desfășurat aseară la Istanbul, în presa turcă au apărut acuzații grave la adresa lui Florin Tănase (31 de ani).

Concret, în presa din Turcia au apărut informații potrivit cărora fotbalistul FCSB-ului s-ar fi certat foarte tare cu un coleg în incinta vestiarului României, iar la un moment dat ar fi luat un scaun și l-ar fi aruncat în direcția lui, fără să îl lovească, scrie DigiSport.

La câteva ore distanță, Federația Română de Fotbal a decis să emită în spațiul public un comunicat de presă, prin care să dezmintă categoric acuzațiile făcute de jurnaliștii din Turcia și să afirme că nu a existat niciun moment de tensiune în vestiar, ci dimpotrivă.

"În urma speculațiilor apărute recent în spațiul public, dorim să clarificăm situația privind atmosfera din vestiarul echipei naționale după meciul de la Istanbul.

Dezmințim categoric informațiile răspândite în presa turcă și preluate de jurnaliștii români, conform cărora Florin Tănase ar fi fost implicat în vreun conflict cu unul dintre colegii săi! Știrea nu are niciun fundament, fiind doar o invenție totală!

Eșecul de la Istanbul a fost un moment greu pentru toată lumea, însă reacția grupului a fost una de solidaritate, nu de dezbinare. După fluierul final, în vestiar a dominat o liniște apăsătoare și o tristețe profundă. Jucătorii au fost afectați de rezultat, fiind conștienți de importanța meciului.

Selecționerul Mircea Lucescu le-a vorbit câteva minute tricolorilor, așa cum se întâmplă după fiecare joc. Nu au existat reproșuri individuale sau altercații între jucătorii noștri", a transmis Federația Română de Fotbal, pe pagina oficală de Instagram a echipei naționale.

 

