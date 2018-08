Gigi Becali: FRF a umplut ţara de africani

Gigi Becali a declarat, luni, că regula FRF, prin care jucătorii străini extracomunitari transferaţi în România trebuie să aibă jocuri la echipa lor naţională a „umplut ţara de africani”.

„Mai avem o regulă pe care nu o are nimeni, bulgarii, ungurii, toţi. Noi nu putem să luăm brazilieni. În ultimul an trebuie să fie de trei ori la echipa naţională. Păi noi putem să luăm brazilieni de echipa naţională? Avem noi bani? Ne obligă pe noi să luăm numai africani şi am umplut ţara de africani. Asta înseamnă regula asta, FRF. Nu pot să-i las, că dacă îi laşi se cred stăpâni”, a declarat Becali, la Pro X.

Gigi Becali este nemulţumit şi de regula care impune din sezonul viitor doi jucători „under 21” titulari în echipele din Liga I. El a spus că va contesta acestă decizie a Comitetului Executiv al FRF la TAS.

„O vom ataca pentru că nu este normal. E o chestiune de dictatură care nu se permite. Pentru mine e cea mai bună, pentru FCSB. Ieri, am avut 3-4, la un moment dat, dar e o chestiune de principiu, nu mă obligi. Chestiunea asta de obligatoriu nu e normală pentru că nu e normal să se întâmple asta. Dacă se întâmplă asta, mâine vin cu altceva şi cu altceva, altceva... Oamenii ăştia trebuie să fie opriţi pentru că după aia ajung dictatori sau tirani. Vom ataca deşi este benefică şi ne avantajează. Ei cred că cresc fotbalul, dar nu este aşa. Poate e o echipă care nu are doi, ce face? Mă obligi să pierd meciuri, că nu am doi. Echipele mici nu au doi. Este imixtiune în sistemul economic al unei societăţi comerciale. Nu poţi tu să mă obligi pe mine. Eu nu mi-am pus în cap să-ţi fac ţie echipă naţională. Eu mi-am pus în cap să fac bani din fotbal. Cine joacă cu mai mulţi primeşte bani în plus, ca să stimulezi, dar nu ca să mă obligi. O să o atacăm noi la TAS. Decizia Comitetului Executiv o atacăm la comisii şi apoi la TAS. Acolo vom câştiga sigur. Pe mine nu mă interesează echipa naţională. Poate”, a spus el.

