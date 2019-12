Lionel Messi, după ce a primit a șasea oară Balonul de Aur: Este incredibil. Acum timpul zboară, trebuie să mă bucur de fotbal

Lionel Messi a câștigat Balonul de Aur 2019. Starul Barcelonei a ridicat luni seară, la Paris, cel de-al șaselea trofeu din carieră. Messi a stabilit astfel un record absolut, devansându-l pe marele său rival, portughezul Cristiano Ronaldo, care are „doar” cinci trofee Balonul de Aur.

Decarul clubului blaugrana a avut un discurs emoționant, în care le-a mulțumit colegilor de la echipă, dar și familiei sale, prezentă în sală.

„În primul rând vreau să le mulțumesc jurnaliștilor că m-au ales pe mine să primesc premiul acesta, desigur că vreau să le mulțumesc foarte mult colegilor mei de la club, ei au contribuit foarte mult la câștigarea acestui premiu. Este incredibil, vă sunt recunoscător!

Prima dată când am câștigat, am venit la Paris, eram cu frații mei (n.red. - Iniesta, Xavi), aveam 22 de ani și era incredibil. Acum, la 32 de ani, primesc al șaselea premiu, într-un moment total diferit al vieții mele personale. Sunt cu soția mea și cei trei copii, am mare noroc că sunt lângă mine.

Așa cum a spus și soția mea în mesaj (n.red. - mesaj pentru Messi, înregistrat înaintea decernării premiului), în tot acest timp, nu am renunțat niciodată să visez, să îmi doresc să fiu mai bun pe zi ce trece și să mă bucur de fotbal. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că încă mă pot bucur de fotbal, de ceea ce-mi place și că îmi rămân ani să mă mai bucur de asta.

Sunt conștient de vârsta pe care o am, știu că se apropie momentul să mă retrag. Îmi mai rămân câțiva ani. Acum timpul zboară, totul trece atât de repede. Trebuie să mă bucur de fotbal, de familia mea și de tot ceea ce îmi oferă viața”, a spus Lionel Messi, citat de Mediafax.

Lionel Messi, care a fost laureat anul acesta şi al premiului FIFA The Best, decernat de federaţia internaţională în urmă cu câteva săptămâni, a fost cel mai bun marcator european în sezonul trecut (36 goluri), performanţă care i-a adus Gheata de Aur. Leo Messi s-a oprit în semifinalele Ligii Campionilor cu Barcelona în sezonul trecut şi miercurea trecută a ajuns la 700 de partide disputate în tricoul blaugrana al clubului catalan, scrie Agerpres.

Cine sunt cei mai buni fotbaliști ai anului

Lionel Messi (32 de ani) a câștigat cel de-al șaselea Balon de Aur din carieră. Podiumul a fost ocupat de fundașul echipei Liverpool, Virgil van Dijk, și de fostul rival din La Liga, Cristiano Ronaldo (Juventus).

Liverpool are nu mai puțin de patru jucători în top 10.

Juriuul a fost compus din jurnalişti de specialitate din toate ţările, fiecare oferind un clasament cu cinci jucători dintr-o listă de 30 de propuneri făcute de France Football.

Top 10, cei mai buni fotbaliști din lume:

1. Lionel Messi (Barcelona)

2. Virgil van Dijk (Liverpool)

3. Cristiano Ronaldo (Juventus)

4. Sadio Mané (Liverpool)

5. Mohamed Salah (Liverpool)

6. Kylian Mbappe (PSG)

7. Alisson (Liverpool)

8. Robert Lewandowski (Bayern Munchen)

9. Bernardo Silva ( Manchester City)

10. Riyad Mahrez ( Manchester City)

Matthijs de Ligt (Juventus) a câştigat premiul Kopa 2019 cuvenit celui mai bun tânăr fotbalist. Olandezul i-a devansat pe Jadon Sancho (Borussia Dortmund) şi Joao Felix (Atletico Madrid).

Alisson Becker (Liverpool) a câștigat premiul Yashin 2019, titlu oferit celui mai bun portar. Pe locurile doi și trei au fost Ter Stegen (Barcelona) și Ederson (Manchester City). Acum a fost prima oară când s-a decernat acest trofeu.

Megan Rapinoe, câștigătoarea Balonului de Aur la fotbal feminin

Megan Rapinoe a primit Balonul de Aur pentru cea mai bună fotbalistă în 2019. Ea îi succede în palmares suedezei Ada Hegerberg, de la Olympique Lyon. Podiumul a fost completat de englezoaica Lucy Bronze şi de Alex Morgan (SUA).

Megan Rapinoe Foto: Guliver/Getty Images

Criteriile de care s-a ținut cont au fost performanţele individuale, colective, clasa şi cariera.

Americanca Megan Rapinoe, căpitanul campioanei mondiale la turneul final din iulie, în Franţa, a câştigat luni seara, la Paris, a doua ediţie a Balonului de Aur feminin din istorie, decernată în cadrul galei organizate de revista France Football, la Teatrul Chatelet din Paris, transmite Agerpres.

Megan Rapinoe, în vârstă de 34 de ani, atacant al echipei din Seattle, este un simbol al luptei pentru drepturile LGBT şi pentru egalitatea între bărbaţi şi femei. Ea a fost desemnată cea mai bună jucătoare a Cupei Mondiale de anul acesta şi a cucerit şi titlul de cea mai bună marcatoare.

