UEFA acuză FIFA că „vinde sufletul fotbalului” prin planul de cedare a drepturilor comerciale către investitori privați

Planul FIFA de a vinde investitorilor privați o participație în drepturile comerciale ale competițiilor sale a provocat un conflict deschis cu UEFA. Forul european susține că inițiativa „vinde sufletul fotbalului”, în timp ce FIFA afirmă că fondurile obținute vor fi reinvestite în dezvoltarea fotbalului la nivel mondial.

FIFA a confirmat că lucrează împreună cu banca americană JP Morgan la înființarea unei noi entități, denumită FIFA Forward Enterprise (FFE), care ar urma să atragă sute de milioane de dolari prin vânzarea unei participații importante din drepturile comerciale ale Cupei Mondiale masculine și feminine, precum și ale Cupei Mondiale a Cluburilor.

Potrivit FIFA, operațiunea ar permite distribuirea a „peste 10 miliarde de dolari” către cele 211 federații naționale afiliate. Căutarea investitorilor este coordonată de Thrive Capital, companie de investiții fondată de Joshua Kushner, fratele lui Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump.

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat că noua structură va permite ca „partea comercială a jocului să funcționeze ca o afacere dedicată și eficientă, iar valoarea creată să fie împărțită mai bine în întreaga lume”. Planul trebuie aprobat de majoritatea federațiilor membre, însă FIFA nu a precizat când va avea loc votul.

Mai multe surse familiarizate cu proiectul spun că FIFA evaluează noua companie comercială la aproximativ 20 de miliarde de dolari, iar Infantino încearcă să profite de popularitatea în creștere a fotbalului la nivel mondial după Cupa Mondială organizată în această vară în Statele Unite, Canada și Mexic. Publicația The Guardian a dezvăluit în această lună că veniturile FIFA din turneu vor depăși 15 miliarde de dolari, peste estimarea inițială de 13 miliarde de dolari, evoluție care pare să-l fi încurajat pe Infantino să caute noi surse de finanțare.

UEFA avertizează asupra viitorului fotbalului

Anunțul a provocat o reacție imediată din partea UEFA, forul european acuzând FIFA că încearcă să „vândă sufletul fotbalului”. Relațiile dintre cele două organizații sunt la cel mai scăzut nivel din ultimii ani. UEFA susține că FIFA a afectat integritatea Cupei Mondiale după ce a intervenit pentru anularea cartonașului roșu primit de atacantul Statelor Unite, Folarin Balogun, în urma unei solicitări personale făcute de președintele Donald Trump lui Gianni Infantino.

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„Aceasta depășește o limită pe care instituțiile care guvernează fotbalul nu ar trebui să o treacă niciodată”, a transmis UEFA referitor la proiectul FFE. „UEFA tratează această chestiune cu maximă seriozitate. La fel ar trebui să procedeze toate federațiile naționale, ligile, cluburile, jucătorii, suporterii, guvernele și toți cei cărora le pasă de viitorul fotbalului.”

„Sufletul și guvernanța fotbalului nu sunt active care pot fi tranzacționate, mai ales în condițiile unei lipse totale de transparență privind cine va beneficia financiar. Niciunul dintre noi nu este proprietarul fotbalului. Nu este al FIFA pentru a-l vinde”, a mai transmis forul european.

Un nou pariu al lui Infantino pe capitalul privat

Gianni Infantino reușise să păstreze confidențiale aceste planuri până când informațiile au fost publicate de The Times și Financial Times. Potrivit surselor, inclusiv membri ai Consiliului FIFA au fost surprinși de anunț, după ce au fost practic excluși din procesul decizional.

Nu este prima încercare a lui Infantino de a atrage capital privat. În 2018, acesta a convenit în principiu cu banca japoneză SoftBank un acord de finanțare de 25 de miliarde de dolari pentru extinderea Cupei Mondiale a Cluburilor și lansarea unei Ligi Mondiale a Națiunilor, însă proiectul a eșuat din cauza opoziției venite în special din Europa. Și de această dată, UEFA și marile cluburi europene se opun planului, însă Infantino ar putea beneficia de suficient sprijin din partea altor federații pentru a-l impune.

FIFA susține că noua companie ar permite majorarea finanțării anuale acordate fiecărei federații membre de la 8 milioane la 20 de milioane de dolari, o creștere considerabilă pentru majoritatea celor 211 membri. Organizația insistă că va păstra controlul asupra guvernanței fotbalului și asupra calendarului internațional, însă criticii avertizează că atragerea investitorilor privați ar putea genera presiuni externe importante asupra procesului decizional. Există temeri că investitorii ar putea influența organizarea Cupei Mondiale, solicitând desfășurarea turneului mai frecvent și preferând piețele cele mai profitabile, precum Statele Unite.

FIFA afirmă că va selecta cu atenție investitori pe termen lung care vor cumpăra participații minoritare, fără drept de control, în FFE și că toate beneficiile nete obținute vor fi reinvestite în dezvoltarea fotbalului la nivel mondial.

Deși este așteptat să fie reales fără contracandidat în funcția de președinte FIFA anul viitor, Gianni Infantino va trebui, potrivit statutului organizației, să părăsească funcția în 2031, după trei mandate complete. Totuși, The Times scrie că acesta ar intenționa să devină președintele noii companii comerciale, funcție care i-ar putea aduce venituri de ordinul zecilor de milioane de dolari.

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Editor : M.I.