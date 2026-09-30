Manchester City ar fi cheltuit sume uriaşe pe piaţa transferurilor, deşi clubul era conştient că încalcă regulamentul financiar

Transferurile de vară de proporţii uriaşe ale echipei Manchester City, care a cheltuit peste 500 de milioane de euro, ar fi fost realizate în condiţiile în care clubul era conştient de vinovăţia sa în legătură cu cele 114 încălcări financiare comise, anunţă ESPN, citată de News.ro.

Enzo Fernandez, Elliot Anderson, Ayyoub Bouaddi, Iliman Ndiaye şi alţii... toţi au fost transferaţi de Manchester City în această vară, în cadrul unei perioade de transferuri în valoare de peste 500 de milioane de euro, care a avut loc cu deplină cunoştinţă a vinovăţiei clubului din Manchester în ceea ce priveşte cele 114 încălcări financiare imputate, potrivit ESPN.

Deşi verdictul în acest caz a fost făcut public acum câteva zile, presa americană afirmă că toată conducerea clubului Manchester City a fost informată cu privire la această concluzie încă din luna iulie, adică înainte de toate aceste transferuri cu sume exorbitante.

City a doborât de două ori recordul lor de transfer cu Elliot Anderson, pentru 135 de milioane de euro, şi apoi cu Enzo Fernandez, pentru 145 de milioane.

Ayyoub Bouaddi (95 de milioane de euro) şi Iliman Ndiaye (70 de milioane de euro) ocupă locurile 4 şi, respectiv, 6 în clasamentul celor mai mari cheltuieli ale clubului din Manchester.

În ciuda unui început de sezon convingător, jucătorii lui Enzo Maresca aşteaptă în continuare să afle soarta clubului.

Editor : Liviu Cojan