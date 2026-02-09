Antrenorul Mircea Lucescu s-a externat în cursul dimineții de astăzi. Selecționerul României a făcut anunțul și a dezvăluit că urmează să meargă în Belgia pentru controale amănunțite, anunță DigiSport.

"Mă externez astăzi. Urmează să mai fac un control zilele următoare în Belgia", a spus Mircea Lucescu, pentru Antena 3.

În ultimele zile au existat mai multe informații cu privire la situația lui Mircea Lucescu, dar și la varianta ca actualul selecționer să nu mai poată sta pe banca României la barajul cu Turcia de la finalul lunii martie.

FRF a dat asigurări că are mai multe variante pentru postul de antrenor al Naționalei, în cazul în care Lucescu nu va mai putea continua. Până la 20 februarie ar putea fi luată o decizie. Meciul de baraj Turcia-România urmează să aibă loc la 26 martie.

Turcii, cu ochii pe Lucescu

Cu aproximativ o lună și jumătate înaintea confruntării cu Turcia de la Istanbul, Mircea Lucescu are un viitor incert pe banca naționalei României. Situația selecționerului este urmărită atent de către jurnaliștii din țara „Semilunei”, care au catalogat situația ca fiind una de criză pentru tricolori.

„O criză neașteptată a lovit România, țara cu care se va confrunta echipa națională de fotbal a Turciei în semifinalele rundei de calificare la Campionatul Mondial de Fotbal FIFA 2026.

Cu doar câteva săptămâni înainte de meci, programat joi, 26 martie, pe stadionul Tupraș, antrenorul naționalei României, Mircea Lucescu, se luptă cu probleme grave de sănătate.

Se susține că antrenorul experimentat în vârstă de 80 de ani este sub observație în spital. În cadrul federației se discută diverse scenarii. Posibilitatea unei schimbări de antrenor a mobilizat federația”, au scris turcii.

