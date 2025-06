Preliminariile CM 2026. Victor Pițurcă explică ce șanse mai are România să se califice la Cupa Mondială

După primele patru etape din grupa de calificare la Campionatul Mondial din 2026, România a reușit să obțină doar 6 puncte. A învins San Marino și Cipru, a luat bătaie de la Bosnia Herțegovina și Austria și se află în prezent pe locul trei.

Recent, statisticienii de la Fotball Mets data au dezvăluit că România mai are doar 2% șanse să se califice la Campionatul Mondial direct, adică de pe primul loc. Bosnia Herțegovina are 12%, iar Austria 86%.

Totuși, Victor Pițurcă, fost selecționer, este convins că echipa naționala mai multe șanse. El spune că vorbim despre cel puțin 15% șanse de a câștiga grupa.

”Am jucat primele 10 minute bine (n.r. cu Austria), atunci când am încercat să-i surprindem. Pe urmă, cred că am văzut cu toții că n-am mai contat. Austria e o echipă bună, dar nu e de top, nu e Franța, Germania sau Spania.

Poți să faci lucrul ăsta (n.r. să ai controlul), dar cu Cipru, cu Bosnia, cu San Marino. Cu Bosnia am fost echipa care a atacat, noi am condus jocul. Din punctul meu de vedere, la echipa naționala trebuie să joci de o asemenea manieră încât să câștigi punctele. Am pierdut două meciuri, dar nu cred că avem doar 2% șanse.

Părerea mea e că mai avem cel puțin 15%, bine nu fac calculele ca un matematician. Este și jocul rezultatelor. Eu cred că tot noi avem prima șansă în Bosnia, dar ei vor juca pe viață și pe moarte. 10-15% șanse după patru meciuri e foarte puțin”, a spus Victor Pițurcă, la Fotbal Club, scrie Digi Sport.

Editor : Sebastian Eduard