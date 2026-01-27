Live TV

Primul cartonaș galben pentru o regulă intrată în vigoare anul trecut. Totul a plecat de la o glumă

arbitru arata cartonas galben unui jucator
Foto: Captură video X / @geglobo

Dodo, jucător la Clube Nautico, a primit un cartonaş galben în timpul unui meci din Pernambucano (Campionatul statelor braziliene) câştigat, duminică, împotriva echipei Santa Cruz (4-0) pentru că a sărit cu picioarele pe minge în timpul jocului. O aplicare strictă a unei reguli intrată în vigoare în aprilie, după o glumă a lui Memphis Depay, scrie News.ro.

În urma unei glume a fostului atacant al Olympique Lyonnais în finala Campionatului din Sao Paulo între clubul său şi Palmeiras (1-0) pe 27 martie, Federaţia Braziliană (CBF) a decis că un jucător care se urcă pe minge cu ambele picioare va primi de acum înainte un cartonaş galben.

Gestul lui Depay a stârnit atunci numeroase critici, inclusiv din partea lui Neymar. 

Această regulă a fost aplicată în timpul unui derby din Campionatul Statelor Braziliene, care a opus Nautico, liderul clasamentului, şi Santa Cruz, echipa de pe locul patru (din opt echipe). Duminică, în timp ce cele două echipe se neutralizau după mai bine de o jumătate de oră de joc, brazilianul Dodô (24 de ani) şi-a permis acest gest pe flancul stâng al atacului (minutul 36). Fără ezitare, arbitrul l-a sancţionat imediat pe numărul 10 cu un cartonaş galben.

Ca şi în cazul lui Depay, starul brazilian Neymar şi-a exprimat dezacordul şi cu gestul lui Dodo. 

Trei minute mai târziu, el a înscris un superb gol din lovitură liberă, de la 35 de metri de poarta adversă. Dar numărul 10 nu a terminat meciul: în timp ce echipa sa conducea cu 3-0, el a primit un al doilea cartonaş galben (în minutul 72) pentru un picior ridicat periculos în timp ce încerca o lovitură cu călcâiul.

Echipa sa a câştigat meciul cu 4-0.

