Răzvan Burleanu, șeful FRF: Ne dorim nu neapărat să avem un Messi, ci o echipă ca a Argentinei

Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a afirmat, miercuri, la finalul şedinţei Comitetului Executiv, că unul dintre obiectivele naţionalei este calificarea la Cupa Mondială din 2026, din Canada, Mexic şi SUA, pe lângă cel intermediar, de a participa la Campionatul European din 2024, din Germania.

„Cu siguranţă dacă ne-am fi calificat la Campionatul Mondial am fi avut o misiune foarte dificilă. A fost o experienţă unică pentru fiecare participant. În primul rând ai un sentiment de tristeţe că nu eşti acolo. Pe de altă parte, ai un sentiment de ambiţie, de determinare, care să te oblige să poţi să fii prezent acolo. Cu siguranţă, acesta este obiectivul cu care plecăm la drum în 2023, şi anume de a merge la Mondial, de a reveni în America. Totodată, suntem conştienţi că un obiectiv intermediar, care să ne determine să realizăm acest vis să fim prezenţi în America în 2026, nu doar în Statele Unite, ci şi în Mexic şi Canada, este prezenţa la Campionatul European din 2024, din Germania. Acesta este obiectivul intermediar cu care trebuie să lucrăm”, a declarat Burleanu.

El spune că naţionala României nu ar avea nevoie neapărat de un jucător precum Lionel Messi, ci de o echipă precum cea a Argentinei, care a reuşit să câştige Cupa Mondială.

„Ne dorim nu neapărat să avem un Messi, ci o echipă ca a Argentinei, care a reuşit prin suma tuturor jucătorilor. Cred că unde putem să facem noi diferenţa ca echipa naţională, este în primul rând determinarea, coeziunea lotului şi ambiţia de a ne autodepăşi. Cred că acestea ar fi elementele la care Edi Iordănescu, împreună cu jucătorii, au de lucrat în ceea ce priveşte 2023, dar şi anii următori”, a completat preşedintele FRF.

Oficialul FRF a precizat că FIFA ia în discuţie creşterea numărului de echipe prezente la turneul final al Cupei Mondiale de la 32 la 48.

„Se discută despre creşterea numărului de echipe de la 32 la 48. S-a agreat un sistem competiţional care presupune 16 echipe din Europa, împărţite în grupe de câte trei. Dar schimbarea unui format competiţional ar trebui să aducă în discuţie numărul de locuri pentru Europa. În momentul de faţă, Europa, din punct de vedere procentual, primeşte cel mai mic număr de locuri. Vorbim de o creştere de la 13 la 16 echipe, faţă de alte confederaţii care au crescut substanţial”, a afirmat Burleanu.

Întrebat dacă 2022 este cel mai slab an al echipei naţionale de când conduce Federaţia Română de Fotbal, Burleanu a spus: „E dificil de spus. Ne-am dori, cu siguranţă, să fi fost cel mai slab an, de acum înainte să avem parte doar de rezultate mult mai bune. Nu trebuie să scoatem însă din context doar rezultatele primei reprezentative, fără să vorbim de rezultatele la nivel de juniori. Este cea mai sigură investiţie pe care o putem face. În ciuda acestui insucces din Liga Naţiunilor, vedem jucători tineri care dau încredere şi speranţă pentru viitor. Vedem că s-a creat o anumită coeziune la nivelul echipei, care contează foarte mult. Dacă la final de 2023 vom reuşi să ne calificăm la un turneul final, vom fi foarte fericiţi”.

Preşedintele FRF spune că îi este foarte greu să acorde o notă echipei naţionale de fotbal după parcursul din 2022: „Îmi e foarte greu să acorde note. Ceea ce pot spune este că prioritatea pentru 2022 a fost implementarea strategiei tehnice, alături de noi au venit persoane care să ne sprijine în acest plan de optimizare a potenţialului unui jucător tânăr”.

Răzvan Burleanu a apreciat ca fiind foarte bune rezultatele echipelor naţionale de tineret şi juniori ale României în 2022.

„Dacă e să ne uităm în zona de tineret şi de juniori, putem spune că am obţinut rezultate foarte bune în acest an. Naţionala de tineret va avea această oportunitate, prin prisma faptului că România găzduieşte acest Campionat European, de a participa pentru a treia oară consecutiv la un turneu final anul următor. Dar cred că am fi putut obţine această calificare şi pe teren dacă România nu ar fi fost în această postură de ţară gazdă. Ne uităm apoi la naţionala de Under-19, care a reuşit pentru prima dată în istorie să se califice la un Campionat European. Suntem în primele opt echipe la această categorie de vârstă. Aceeaşi performanţă am reuşit o şi la futsal, iar în ceea ce priveşte fotbalul feminin, am reuşit cu ambele naţionale, să promovăm în Liga A. Cu siguranţă, ne-am fi dorit ca la prima reprezentativă să putem să înregistrăm mai rapid rezultate bune. Nu a fost posibil acest lucru, mi se pare că trebuie să intensificăm mai mult trecerea de la juniori, Under-21, către seniori, astfel încât în 2023 să putem să ne îndeplinim obiectivul pe care l-am stabilit, acela de a ne putea califica la următorul turneu final”, a mai spus Burleanu.

A 22-a ediţie a Cupei Mondiale la fotbal, care a avut loc în Qatar în perioada 20 noiembrie - 18 decembrie 2022, a fost ultima care s-a desfăşurat într-un sistem cu 32 de echipe, numărul urmând să crească la 48 de selecţionate începând cu CM 2026 din SUA, Mexic şi Canada, potrivit Agerpres.

Echipa naţională a României nu s-a calificat la Cupa Mondială de la ediţia din 1998, din Franţa. România a participat la şapte ediţii ale Cupei Mondiale, 1930, 1934, 1938, 1970, 1990, 1994 şi 1998. Cel mai bun rezultat a fost obţinut la ediţia 1994 din Statele Unite ale Americii, când a atins faza sferturilor de finală.

Editor : Liviu Cojan