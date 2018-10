România U21, calificată la EURO 2019. Mirel Rădoi: Naționala de tineret are obiectiv locurile 1-4

România U21 merge la EURO! Selecţionerul Mirel Rădoi a spus despre jucătorii de la naţionala de tineret că aceştia ar fi putut obţine calificarea la CE fără el, însă el nu ar fi reuşit fără ei. Rădoi a precizat că obiectivul la turneul final este clasarea pe unul dintre locurile 1-4. „Din punctul meu de vedere vorbim de locurile 1-4 pentru a ne putea califica la Jocurile Olimpice”, a precizat el. La EURO 2019 Under-21 participă doar 12 echipe.

Ionuț Radu și George Pușcas, jucătorii naționalei Under 21. Foto: FRF

Echipa naţională de tineret a României a scris istorie prin calificarea la Campionatul European după 20 de ani, a spus căpitanul Ionuţ Andrei Radu, marţi seară.

„Învăţam istorie la şcoală, dar azi am scris-o. Chiar nu mai cuvinte, suporterii au fost extraordinari. În timpul meciului mi s-a făcut pielea de găină, suntem mândri că suntem români şi ne bucurăm tare mult pentru această performanţă”, a declarat Ionuț Radu, potrivit News.ro.

Mirel Rădoi, selecționer România U21: Jucătorii se puteau califica şi fără mine, eu fără ei nu puteam

Selecţionerul Mirel Rădoi a spus despre jucătorii de la naţionala de tineret că aceştia ar fi putut obţine calificarea la CE fără el, însă el nu ar fi reuşit fără ei. Rădoi a precizat că obiectivul la turneul final este clasarea pe unul dintre locurile 1-4.

„Din punctul meu de vedere vorbim de locurile 1-4 pentru a ne putea califica la Jocurile Olimpice”, a precizat el.

„E prima dată când sunt oficial antrenor, pentru că până acum m-am ascuns în spatele funcţiei. E o performanţă uriaşă atât pentru mine, cât şi pentru băieţi şi fără ajutorul lor nu am fi reuşit. Ei ar fi putut foarte uşor să se califice fără mine, eu fără ei din păcate nu puteam şi ţin să le mulţumesc pe această cale”, a declarat Rădoi, la conferinţa de presă după meciul cu Liechtenstein.

Rădoi a spus că obiectivul său în momentul în care a semnat cu FRF a fost să câştige toate cele patru meciuri rămase de disputat din grupa preliminară.

„Sunt mândru pentru că băieţii au reuşit calificarea, sunt mândru de ei. În afară de cei 25.000 de oameni care au fost în tribune la aceste două meciuri, cred că sunt alte sute de mii, milioane de oameni fericiţi şi mândri că sunt români în seara asta. Chiar dacă la pauză m-am relaxat, înaintea meciului am avut emoţii, iar cei care au fost pe lângă mine m-au văzut. E un meci al echipei naţionale şi am emoţii indiferent de situaţia în care ne aflam, cu atât mai mult cu cât eram la un pas să ne calificăm şi era foarte importnant pentru mine să le transmit şi jucătorilor acest mesaj. Calculele au fost simple. În momentul în care am semnat am spus că vor fi 12 puncte şi să nu mai facem niciun alt calcul, ce facem cu zece puncte, depindeam de rezultatele altor echipe. Pentru noi cel mai simplu a fost ca în aceste patru meciuri să fie patru victorii. E foarte uşor să lucrez cu ei, pentru că sunt un grup foarte unit, un grup valoros şi îi este mult mai uşor fiecărui antrenor să lucreze cu astfel de jucători. Sunt valoroşi şi au caracater deosebite. Sunt cel mai fericit pentru că e cea mai mare performanţă, cu atât mai mult cu cât vine după 20 de ani”, a afirmat el.

Dennis Man: Este o seară magnifică pentru fotbalul românesc şi ne bucurăm că am reuşit să facem atâţia români fericiţi

Mijlocaşul Dennis Man a declarat, marţi seară, după calificarea echipei de tineret la Campionatul European, că jucătorii sunt foarte fericiţi pentru că au reuşit să facă atâţia români fericiţi.

„Suntem foarte fericiţi, am obţinut ce ne-am dorit şi acum nu rămâne decât să nebucurăm. I-am pus pe ai mei să-mi aducă special drapelul de la Arad. Este o seară magnifică pentru fotbalul românesc şi ne bucurăm că am reuşit să facem atâţia români fericiţi. Mergem la Euro să câştigăm meciuri, sunt echipe bune, dar şi noi suntem o echipă bună”, a declarat Man.

George Puşcaş: E cea mai frumoasă performanţă din cariera mea

Atacantul George Puşcaş a declarat, marţi seară, că accederea la Campionatul European de tineret reprezintă cea mai bună performanţă din cariera sa.

„E cea mai frumoasă performanţă din cariera mea. Nu s-a mai realizat aşa ceva demult în România şi niciodată nu am jucat în România cu atâta public. E important că şi naţionala de tineret poate strânge lume. Am avut emoţii înainte de meci, dar s-a terminat cum nu se putea mai bine. După primul gol m-am dus la sora mea Andreea, mereu mă susţine, ea a făcut atâţia kilometri de la Oradea, am vrut să-i mulţumesc”, a declarat Puşcaş.

Echipa naţională de tineret a României a învins, marţi, la Ploieşti, cu scorul de 4-0 (3-0), reprezentativa Liechtensteinului, în Grupa a VIII-a a preliminariilor, calificându-se după mai bine de 20 de ani la turneul final al Campionatului European "under 21", ediţia din 2019 urmând a avea loc în Italia şi San Marino. Au marcat: Puşcaş '14, '39, Hagi '25, Ad. Petre '78.

România a mai participat o dată la CE "under 21", în 1998, când a organizat turneul final şi a ocupat locul 8, ultimul.

Echipele calificate la Campionatul European U21 din 2019

La EURO 2019 - care se va desfășura în perioada 16 - 30 iunie - merg țara gazdă, Italia, plus câștigătoarele celor 9 grupe de calificare. Cele mai bune locuri doi din toate grupele preliminariilor (fără să se ia în calcul rezultatele cu ultimele clasate) vor merge la play-off-urile în urma cărora se vor decide ultimele calificate la turneul final de anul viitor.

Italia (ca țară gazdă), România, Spania, Franța, Anglia, Germania, Serbia, Croația, Danemarca și Belgia sunt cele 10 echipe calificate direct la Campionatul European. Pentru ultimele două locuri se vor lupta la baraje Polonia, Grecia, Austria și Portugalia.

