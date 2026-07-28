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Zinedine Zidane a fost numit oficial în funcţia de selecţioner al Franţei

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Zinedine Zidane
Zinedine Zidane, prezentat oficial ca noul selecționer al Franței, pregătit să conducă echipa spre noile provocări internaționale. Foto: Profimedia
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Tehnicianul Zinedine Zidane a fost numit oficial în funcţia de selecţioner al echipei naţionale a Franţei.

„Am privilegiul, marea onoare şi, totodată, emoţia de a vă anunţa că Zidane va fi următorul selecţioner al echipei naţionale a Franţei pentru următorii patru ani, perioadă care va cuprinde calificările pentru Liga Naţiunilor, Euro 2028 şi Cupa Mondială din 2030. Acest contract va intra în vigoare la 1 august. El îşi va prezenta stafful la începutul lunii septembrie”, a anunţat preşedintele federaţiei franceze, Philippe Diallo.

La douăzeci de ani după finala Cupei Mondiale din 2006, Federaţia Franceză de Fotbal l-a prezentat pe succesorul lui Didier Deschamps, care a stat 14 ani la cârma naționalei.

Antrenorul în vârstă de 54 de ani revine pe banca de antrenori la cinci ani după plecarea sa de la Real Madrid și la 20 de ani de la despărțirea de la națională, după celebrul episod Materazzi din finala Campionatului Mondial de Fotbal.

În calitate de antrenor, „Zizou” a activat exclusiv la Real, atât la echipele de tineret, cât şi la prima echipă.

Născut la Marsilia, acesta schimbă atât cadrul, cât şi rolul, dar continuă să stârnească la fel de multă nerăbdare şi fascinaţie, scrie lequipe.fr.

Odată trecută etapa de prezentare oficială, atenţia se va îndrepta către anunţarea primei sale liste de convocări şi către meciul său de debut, care va avea loc pe 25 septembrie în Turcia, cu ocazia Ligii Naţiunilor.

Editor : S.S.

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