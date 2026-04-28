Gimnasta Ana Bărbosu, suspendată doi ani din activitate după ce nu a fost găsită de trei ori de agenţii antidoping

Gimnasta Ana Bărbosu a fost suspendată pe o perioadă de doi ani de Agenţia Internaţională de Testare (ITA) după ce nu a fost găsită de trei ori de agenţii antidoping la locaţia anunţată, a declarat, marţi, pentru Agerpres, preşedintele Federaţiei Române de Gimnastică, Ioan Suciu.

În luna februarie a acestui an a apărut informația că gimnasta riscă să fie suspendată, după ce nu a fost găsite de trei ori la rând de agenții de la Agenția Națională Anti-Doping la domiciuliul la care a anunțat că se află.

Se pare că scenariul „horror” s-a adeverit. Conform regulamentului Agenției Mondiale (WADA), pentru că nu a fost găsită de agenții anti-doping de 3 ori într-un an, Ana Bărbosu a fost suspendată din activitate timp de doi ani, scrie digisport.ro.

„Sigur că am primit, dar urmează să discutăm un pic pe marginea acestui subiect. Cu siguraţă o să facă apel, lucrurile nu rămân aşa. Da, e informarea oficială.

Urmează să discutăm în Comitetul Executiv, mai apoi urmează ca Ana să urmeze procedurile de atac. Eu aşa cred, cel puţin. O voi contacta şi pe Ana în scurt timp să vedem cum vede şi ea problema.

Nu am vrut să credem, spun cu sinceritate, procedural am ştiut că se duc în direcţia suspendării, dar nu aşa de dură şi directă. Ne aşteptam la o suspendare, cunoscând regulamentul.

E vorba de Ana, e o chestiune de implicare a ei, directă. E o chestuiune care o priveşte strict pe Ana. O susţinem în toate demersurile”, a spus Ioan Suciu, potrivit as.ro.

Gimnasta anului 2025

Ana Maria Bărbosu a câştigat titlul de Gimnasta anului 2025, în campania lansată de forul european de profil (European Gymnastics).

European Gymnastics le-a mai nominalizat pentru titlul individual feminin pe Taisia Onofriciuk (gimnastică ritmică, Ucraina), Melania Rodriguez (trampolină, Spania), Nina Derwael (gimnastică artistică, Belgia) şi Darja Varfolomeev (gimnastică ritmică, Germania), informează News.ro.

EG recompensează câştigătorii cu câte 2.000 de euro, o diplomă şi un trofeu.

Medalia olimpică, disputată

Gimnasta Ana Maria Bărbosu, care a primit medalia de bronz câştigată în finala de la sol de la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris, în urma deciziei Tribunalului de Arbitraj Sportiv, în luna august 2024, a primit o lovitură total neașteptată în luna ianuarie a acestui an.

Ana Maria Bărbosu a rămas fără medalia olimpică după ce apelul depus de federația americană de Gimnastică a fost admis.

Cazul a ajuns și pe masa celor de la Tribunalul Federal Elvețian, iar cei de acolo au decis pe 29 ianuarie 2026, ca acest dosar să fie rejudecat. Hotărârea atacată nu mai produce efecte juridice. Cu alte cuvinte, medalia de bronz nu mai este, în acest moment, atribuită Anei Bărbosu.

Tribunalul Federal Elvețian a constatat existența unor vicii grave de colaborare între TAS și partea americană, în special deficiențe serioase de comunicare. Totodată, instanța a reținut încălcări grave ale regulamentului de către Federația Internațională de Gimnastică.

