Ciprian Ciucu: Peste tot există datorii la PMB, m-am șocat. CSM are un buget mare, dintre care o singură secţie cu adevărat performantă

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat că gruparea CSM Bucureşti are un buget de 60 de milioane de lei pe an şi o singură secţie performantă, cea de handbal feminin. El a precizat că în cadrul CSM Bucureşti este şi o secţie de şah, dar şi sunt şi altele care consumă bani. Ciucu a recunoscut că nu a avut timp să se ocupe de situaţia de la CSM Bucureşti. 

Ciprian Ciucu a fost întrebat, joi, într-o conferinţă de presă, dacă există restanţe financiare la CSM Bucureşti, în special la secţia de handbal feminin.  

„Peste tot există restanţe. Şi la ALPAB, şi la Străzi, la toate companiile municipale. Absolut peste tot există restanţe. CSM are un buget mare, 60 de milioane pe an, dintre care o singură secţie cu adevărat performantă, cea de handbal feminin. Dar avem şi şah, avem şi multe alte chestii care consumă bani, dar nu ştiu ce concursuri au câştigat. N-am avut timp să mă ocup şi de CSM. Am doar trei luni în spate, de mandat, am Termoenergetica, am multe, am avut deszăpezire, o să ajung la toate, dar vă daţi seama că durează. Probabil că sunt datorii şi nu puţine”, a afirmat Ciucu. 

El a precizat că atunci când a văzut valoarea datoriilor de la companiile municipale a avut un şoc. 

„Când am văzut datoriile, pentru că în decembrie nu trimiseseră toate facturile şi toate datoriile. Vă daţi seama, în ianuarie şi februarie, când am văzut valoarea datorilor, care sunt de sute de milioane, m-am şocat. Vă zic sincer. Am zis, de unde iau banii aceştia? Şi atunci am sunat la Guvern. Au zis, că nu-s pe buget. Daţi-mi timp să fac reforme, daţi-mi timp să pun lucrurile la punct. Dacă nu-mi daţi bugetul de care am nevoie, nu o să am timp să pun lucrurile la punct. Şi de aceea am găsit înţelegere la Guvern”, a mai declarat primarul Capitalei.

