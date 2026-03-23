Cum vrea Primăria Capitalei să curețe Bucureștiul de graffiti. Ciucu: Îmi este rușine de halul în care arată orașul”

În centrul Bucureștiului, aproximativ 90% dintre clădirile istorice sunt afectate de graffiti, iar mii de blocuri și ziduri din oraș sunt vandalizate, potrivit datelor prezentate de autorități. În acest context, Primăria Municipiului București a lansat un program de curățare a graffiti-ului și a afișajului neautorizat, dar pentru aplicarea lui este nevoie de modificări legislative.

Primarul general Ciprian Ciucu a inițiat și pus în dezbatere publică programul privind curățarea fațadelor afectate din zonele construite protejate. La discuțiile organizate la ARCUB au participat reprezentanți ai Ministerului Culturii, primari și viceprimari de sector, parlamentari, dar și reprezentanți ai societății civile și artiști stradali.

Cum va funcționa programul de curățare

Conform proiectului, Poliția Locală a Municipiului București va identifica imobilele afectate și va notifica proprietarii sau administratorii. Aceștia vor avea două opțiuni:

să îndepărteze graffiti-ul sau afișajul pe cheltuială proprie;

să se înscrie în program, urmând ca intervenția să fie realizată de autoritatea publică.

Cei care aleg varianta sprijinită de PMB vor beneficia de acoperirea a 80% din costuri, contribuția proprie fiind de 20%, mai spune comunicatul de presă al PMB. Primăria va stabili metoda de intervenție, în funcție de evaluarea tehnică, și va realiza efectiv lucrările.

Autoritățile spun că legislația actuală, gândită pentru protejarea patrimoniului, îngreunează intervențiile rapide.

„Practic, nu poți ca să vii să cureţi o clădire fără aviz de la Ministerul Culturii pentru că riști dosar penal. Adică legile care au fost făcute pentru a proteja patrimoniul Bucureștiului sunt exact aceleași care opresc autoritățile să intervină sistematic și să curețe aceste clădiri. Cei care murdăresc orașul nu au niciun fel de repercusiune, iar autoritatea, când vrea să intervină și să scape orașul de această boală, are repercusiune”, a declarat Ciprian Ciucu.

Edilul spune că, fără modificări legislative, implementarea programului ar fi dificilă și costisitoare.

„Dacă nu va fi modificată legislația, punerea în aplicare a regulamentului nostru ar fi un proces extrem de greu, extrem de costisitor, care presupune avize, documentație, planuri, semnături de arhitecți etc. De aceea, vin și cer imperativ modificări legislative prin care să se facă diferența dintre ce implică a construi o clădire și ce implică a o curăța. Să fie definite operațiunile permise pentru curățare și să găsim o formulă care să ne permită intervenția în 48 de ore”, a explicat Ciucu.

Citește și: Ciprian Ciucu face apel la artişti să nu accepte promovarea prin afişaj ilegal: „E o boală care sluţeşte Bucureştiul”

Ciucu a subliniat că problema este una urgentă: „Nu doar termoficarea este o urgență, nu doar transportul în comun este o urgență, dar și modul în care arată orașul. Urgență este dorința de a rezolva, într-un final, această moștenire care s-a acumulat de-a lungul câtorva decenii. Mie mi-e rușine, vă zic sincer, ca primar general al Bucureștiului, îmi este rușine de halul în care arată orașul”.

Poziția Ministerului Culturii și pașii următori

Ministrul Culturii a transmis că există deschidere pentru modificarea cadrului legal și adaptarea procedurilor.

„Da, o intervenție primară ar trebui să fie la inițiativa Ministerului Culturii, pentru a dezincrimina intervențiile care au ca scop revenirea la starea inițială a clădirii, de dinainte de a se aplica graffiti. Dar trebuie să ne asigurăm că intervenția nu aduce atingere monumentului în sine. Pentru că de asta e forma actuală a legii. Grija mare este aceea de a nu interveni incorect sau impropriu pe monument”, a precizat Andras Istvan Demeter.

Cei doi oficiali au stabilit să colaboreze în următoarele săptămâni pentru a pregăti modificările legislative necesare.

Programul prevede mai multe metode de curățare, inclusiv cu laser (cea mai eficientă, dar costisitoare), cu gheață carbonică sau jet sub presiune, în funcție de tipul suprafeței.

Costurile pentru documentația tehnică vor fi acoperite integral din bugetul local. Dacă modificările legislative sunt adoptate, programul ar urma să fie implementat etapizat, pe zone stabilite de Direcția de Urbanism.

Pentru prevenirea re-vandalizării, autoritățile iau în calcul un sistem integrat de monitorizare, cu supraveghere video extinsă și patrule ale Poliției Locale.

Editor : Ana Petrescu