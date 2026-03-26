Ciucu a anunțat restructurări la Primăria Capitalei: sute de posturi vizate și economii de aproape 28 de milioane de lei

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat joi, într-o conferință de presă, un prim pachet de reorganizări la Primăria Municipiului București și în mai multe instituții din subordine. Potrivit edilului, în această primă etapă vor fi desființate 772 de posturi, dintre care aproximativ 400 sunt ocupate în prezent. Angajații aflați pe aceste posturi vor susține concursuri, urmând ca doar cei care obțin cele mai bune rezultate să rămână în noua structură.

„Primăria Capitalei, în acest moment, are undeva la 1.272 de posturi. Este un număr foarte mare de angajați raportat la nevoile reale. Această primărie nu a mai fost reorganizată pe bune de foarte mult timp”, a declarat Ciucu.

El a susținut că reorganizarea este necesară atât din cauza dimensiunii aparatului administrativ, cât și din motive legale și bugetare.

Ciucu: Primăria este obligată să reducă posturi până la 12 aprilie

Primarul a explicat că, potrivit OUG 7/2026, Primăria Capitalei trebuie să reducă până la 12 aprilie 30% din posturi, dintre care 20% ocupate, altfel riscă să piardă cotele defalcate de la Guvern: „Dacă nu am face acest lucru, Primăria Municipiului București nu ar mai primi, ca oricare altă instituție din țară, cotele de la guvern. Deci este o obligație legală să facem acest lucru”.

În plus, administrația locală trebuie să aplice și Legea 296/2023, care prevede reducerea cu 10% a posturilor și comasarea instituțiilor publice cu mai puțin de 50 de posturi.

Potrivit edilului, în aparatul propriu al Primăriei Capitalei aproximativ 170 de salariați își vor înceta raporturile de muncă.

„Cei care vor rămâne, conform legii, vor fi supuși unui proces de testare. Adică va fi un concurs și cine va câștiga concursul va rămâne pe post”, a declarat acesta.

Potrivit lui Ciucu, reorganizarea a fost realizată în urma unor analize funcționale, edilul afirmând că unele direcții sunt supradimensionate și că, în anumite cazuri, structurile au fost gândite pentru oameni, nu pentru nevoile instituției.

Șapte instituții culturale vor fi comasate

Unul dintre cele mai importante capitole ale reorganizării vizează zona culturală.

Primăria Capitalei va comasa șapte instituții: Creart, Arcub, Proedus, Centrul Cultural Lumina, Centrul Cultural Expo Arte, Centrul pentru Tineret și Școala de Arte.

Noua structură va purta numele de Direcția Generală de Arte și Evenimente Urbane.

Din cele 267 de posturi existente în prezent, vor rămâne 155. Asta înseamnă desființarea a 112 posturi și încetarea raporturilor de muncă pentru 50 de angajați.

Ciucu a spus că unele programe considerate relevante vor fi păstrate: „Străzi deschise mi se pare un program foarte bun care poate să meargă mai departe. Nu vor avea niciun fel de probleme. (...) IMAPP, târgul de Crăciun și așa mai departe vor merge mai departe, dar vor fi mult mai atent controlate”.

El a explicat însă că actualul mod de funcționare al instituțiilor culturale este ineficient, iar unele programe nu au un impact suficient de clar. În plus, a spus că unele instituții cheltuiesc bani pentru chirii, deși municipalitatea ar putea pune la dispoziție spații prin Administrația Fondului Imobiliar.

Târgul de Crăciun, dat ca exemplu de cheltuială mare

Ciprian Ciucu a afirmat că vrea un control mai strict al costurilor pentru marile evenimente ale Capitalei: „Târgul de Crăciun ne costă undeva la 20 de milioane de lei, dintre care se recuperează undeva la 5 milioane de lei, fără să mai pun curățenia, energia și alte lucruri. Nu mi se pare suportabil bugetar”.

Acesta a adăugat că o parte mai mare din costuri ar trebui recuperată de la comercianți și sponsori.

ALPAB, Centrul de Protecția Plantelor și Administrația Cimitirelor vor deveni ADPMB

Al doilea mare pachet de reorganizare vizează trei instituții din subordine: ALPAB, Centrul de Protecția Plantelor și Administrația Cimitirelor.

Acestea vor fi comasate într-o nouă structură: Administrația Domeniului Public a Municipiului București (ADPMB).

În urma comasării, numărul posturilor va scădea de la 771 la 511, ceea ce înseamnă 260 de posturi desființate și 40 de angajați care își vor înceta raporturile de muncă.

Primarul a spus că noua structură ar trebui să preia nu doar administrarea parcurilor și cimitirelor, ci și proiecte de regenerare urbană.

„Avem nevoie de acest ADP București, care își va asuma mai mult decât parcuri, cimitire și protecția plantelor, deci își va asuma proiecte de regenerare urbană”, a declarat Ciucu.

Ciucu acuză lipsa de transparență la Administrația Cimitirelor

Edilul a vorbit și despre ceea ce a numit o zonă „opacă” la Administrația Cimitirelor.

„Sunt vreo 70 de firme care lucrează prin cimitire, nu știu cum sunt aprobate, de către cine. (...) Aș vrea să avem fiecare loc de veci într-o bază de date, să se știe atunci când se eliberează și să găsim o formă de licitație”, a spus acesta.

El a susținut că o parte dintre serviciile din cimitire ar putea fi prestate direct de viitorul ADP, astfel încât veniturile să ajungă la bugetul municipalității.

În conferința de presă, Ciucu a anunțat și că Direcția de pompieri din cadrul Primăriei Capitalei urmează să fie desființată. El a argumentat că structura nu are utilaje și nu poate interveni efectiv în situații de urgență.

„Arătați-mi și mie o instituție din țara aceasta, un minister, unul singur, care are direcții de pompieri. (...) Aici sunt 18 pompieri care nu au utilaje și nu au cum să intervină și care, dacă se întâmplă ceva, sună la pompieri”, a adăugat acesta.

Primarul anunță și alte reorganizări în subordonate

Ciucu a afirmat că actuala reorganizare este doar un prim pas și că vor urma măsuri similare și în alte structuri din subordinea Primăriei Capitalei: „Primăria Municipiului București este un monstru administrativ. Primarul general și Consiliul General au în subordine undeva la 71 de instituții”.

Primarul a vorbit și despre necesitatea eficientizării companiilor municipale și a criticat în mod special STB, despre care a spus că este „extrem de ineficientă”, are un buget de 1,7 miliarde de lei pe an și datorii de peste 1,4 miliarde de lei.

Dacă nu vor fi luate măsuri de reducere a cheltuielilor, inclusiv în zona TESA, compania ar putea ajunge în insolvență, a avertizat acesta.

„Nu exclud un al doilea val de restructurări”

Ciucu a spus că este posibil ca anul viitor să existe un nou val de restructurări, astfel încât administrația să rămână cu mai puțini angajați, dar mai eficienți și mai bine plătiți.

Primăria Capitalei estimează că, după aprobarea noii organigrame și a comasărilor în Consiliul General, economiile anuale se vor ridica la 27,96 milioane de lei.

Potrivit datelor prezentate de municipalitate, doar reducerea de posturi din aparatul propriu al PMB ar urma să aducă economii de aproape 20,4 milioane de lei pe an, iar restructurările din instituțiile culturale și cele din zona domeniului public ar genera economii suplimentare de peste 7 milioane de lei anual.

Editor : A.D.