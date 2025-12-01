România a pierdut ultimul meci din preliminare la CM handbal feminin. Cu cine joacă mai departe

Echipa naţională de handbal feminin a României a fost învinsă luni, la Rotterdam, de reprezentativa Danemarcei, scor 39-31 (21-18), în ultimul meci din grupa preliminară A la Campionatul Mondial. Tricolorele încheie grupa pe locul 2 şi continuă competiţia în grupa principală I, în care vor juca în compania echipelor calificate din grupa B - Ungaria, Elveţia şi Senegal.

Ce mai bune marcatoare ale României au fost Grozav - 9 goluri, Ostase - 4, Necula - 4, Mihai - 2, Roşu - 2, Elghaoui - 2, Kerekeş - 2, Popa - 1, Gogîrlă - 1, Dumanska - 1, Boiciuc - 1, Skrobic - 1, Seraficeanu - 1.

Pentru Danemarca s-au remarcat Hansen şi Moller, câte 6 goluri, într-o atmosferă electrizantă creată de sute de fani tricolori de Ziua Naţională, în tribunele Ahoy Arena, scrie News.ro.

Danemarca a câştigat fiind condusă de Helle Thomsen, fosta antrenoare de la CSM Bucureşti, care a fost secondată de Bojana Popovic, cea care a preluat campioana României chiar din 1 decembrie.

Tot luni, în cealaltă partidă din grupa A, Japonia a învins Croaţia cu 25-19.

Viitoarele adversare

În primele două etape din grupa A, România a dispus de Croaţia (33-24) şi de Japonia (31-27), astfel că merge mai departe cu 2 puncte în clasamentul grupei principale I, în care va juca în compania echipelor calificate din grupa B, adică Ungaria, Elveţia şi Senegal, între 3-7 decembrie.

Din grupa A s-au mai calificat Danemarca, care merge mai departe cu 4 puncte, şi Japonia (0). Primele trei clasate în fiecare grupă au avansat în grupele principale, cu punctele adunate în partidele cu celelalte formaţii calificate.

Turneul final se desfăşoară până în 14 decembrie, în Dortmund, Stuttgart, Trier (Germania), respectiv 's-Hertogenbosch şi Rotterdam (Olanda). Sferturile de finală vor avea loc în 9-10 decembrie, la Dortmund şi Rotterdam, în al doilea oraş fiind programate şi semifinalele şi finalele, în 12 şi 14 decembrie.

Palmaresul României

Naţionala României s-a calificat la CM2025 după dubla victorie cu Italia din play-off (30-21 şi 31-18), iar obiectivul său la turneul final este clasarea în primele 10 locuri.

Deţinătoarea trofeului este Franţa, care în finala din 2023 a dispus de Norvegia, cu 31-28, cucerind astfel al treilea titlu mondial. România s-a clasat pe locul 12.

În palmares, România are patru medalii: aur (1962), argint (1973, 2005) şi bronz (2015). Cea mai slabă clasarea a fost în 2001, locul 17. Naţionala României este singura din lume care a participat la toate ediţiile CM, cea din 2025 fiind a 27-a.

Editor : B.P.