Mesajul cu care Simona Halep și-a anunțat noul sponsor

Simona Halep a confirmat încheierea unui contract cu producătorul de echipament Nike, printr-un mesaj pe Instagram."Just do it (n.r. - fă-o pur şi simplu) - I just did it (n.r. - tocmai am făcut-o)", a scris Halep, referindu-se la sloganul companiei americane "just do it", relatează News.ro.

Foto: Instagram/Simona Halep

Simona Halep, locul 2 WTA, fără sponsor tehnic, s-a antrenat, vineri, la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, într-un tricou Nike, alimentând speculaţiile din ultima perioadă, potrivit cărora va semna sau a semnat un contract cu producătorul american de echipament sportiv, care îi mai "îmbracă", printre alţii, pe Roger Federer, Rafael Nadal, Serena Williams şi Maria Şarapova.

Halep va primi cu peste 800.000 de dolari mai mult faţă de cât încasa de la Adidas, relatează Digisport. În consecinţă, suma reală pentru care Simona va semna cu celebrul brand american va fi de aproximativ două milioane de dolari. Iniţial, El Pais notase că Halep va primi doar 1,3 milioane anual, motiv pentru mulţi să se întrebe de ce a mai renunţat la Adidas.

Cea mai bună jucătoare română nu a fost în lotul pentru meciurile cu sportivele canadiene, fiind nerefăcută după accidentările suferite la Australian Open. Simona Halep a apărut cu îmbrăcăminte înscripţionată cu logoul producătorului american la mai multe evenimente la care a participat la Cluj-Napoca, săptămâna trecută.

Simona Halep s-a despărţit la sfârşitul anului trecut de Adidas, cu care colabora din 2014 şi de la care primea un milion de euro pe an. Potrivit presei, ajunsă pe primul loc în ierarhia WTA, Halep a cerut renegocierea contractului, însă firma germană a refuzat.

De la începutul acestui an, Halep a purtat la competiţii o rochie roşie comandată de pe un site din China, inclusiv la Australia Open, unde a ajuns în finală. Înaintea turneului de la Melbourne, sportiva a anunţat că nu se grăbeşte în privinţa partenerului tehnic.