Fosta mare campioană Nadia Comăneci s-a declarat impresionată de evoluția Larisei Iordache la Campionatul European de gimnastică de la Mersin, apreciindu-i voința și determinarea. În același timp, Nadia Comăneci a avut cuvinte de apreciere pentru junioarea Ana Bărbosu, în care vede un mare potențial.

„O mare bucurie, am rămas impresionată de revenirea Larisei. După trei ani fără competiţii este extrem de greu să revii la nivelul actual în lumea gimnasticii, iar ea, care a și avut această accidentare și trei operații, nici nu mi-am putut imagina că şi-ar fi putut reveni la acest nivel” - a mărturisit Nadia Comăneci, duminică seara, la Digi24.

„Pentru gimnastică şi pentru tenis mă trezesc cu noaptea în cap, că era destul de devreme la competiția ei, şi am promis că mă trezesc ca să o văd”, a menționat Nadia Comăneci.

Larisa Iordache, exercițiu competitiv mondial și olimpic la medalie

„Este adevărat că nu au participat unele ţări la aceste Campionate Europene, dar eu m-am uitat mai mult la dificultatea, execuţia şi la punctajul pe care ea l-a obţinut. Dacă stăm şi ne uităm la ceea ce s-a întâmplat la bârnă, exerciţiul ei este competitiv mondial şi olimpic la medalie”, consideră multipla campioană. „Faptul că ea reuşeşte prin voinţa şi determinarea pe care a avut-o ca să concureze la acest nivel spune că ea nu şi-a spus încă tot ce a avut de spus referitor la acest sport”, a adăugat Nadia Comăneci.

România depășește Rusia la medalii

Nadia Comăneci a remarcat că prin performanța reușită de echipa de gimnastică în Turcia, România a egalat un record al Rusiei și a depășit un altul.

„Ea a executat (n.r. - la sol) dificultatea pe care a făcut-o şi în ziua de calificare. Dificultatea ei pleca din 5,7, la care se adaugă execuţia. Astăzi au cam pârlit-o cu jumătate de punct, nu am înţeles de ce, dar mă bucur că s-a făcut această contestaţie şi ea a reuşit să aducă această medalie de aur, care a pus România la egalitate cu Rusia, la medalii de aur, 55 în istoria Campionatelor Europene şi peste ruşi la numărul total de medalii”, a punctat Nadia Comăneci.

Nadia Comăneci: „Sunt ani buni de zile de când nu am mai văzut așa junioare”

Nadia Comăneci a avut cuvinte de laudă și pentru echipa de junioare, în care își pune mari speranțe, remarcând potențialul lor și faptul că „abecedarul funcționează”.

„Este o platformă frumoasă, nu mă refer doar la Larisa, dar mă uit și la evoluția fetelor junioare. Sunt ani buni de zile de când nu am mai văzut așa junioare la noi în țară și cu mare potențial. Baza lor este foarte bună. Înțeleg că acolo de unde vin aceste fete este cineva care le învață gimnastică așa cum trebuie, abecedarul funcționează. Bineînțeles că aceste junioare vin și din sponsorizarea necesară și investiția pe care trebuie să o facem la nivel de sport. Nu se întâmplă nimic peste noapte. (...) Aceste junioare încă sunt cruduţe, dar au potenţial”, a comentat Nadia Comăneci.

Ana Bărbosu are potențial să fie bună la individual compus

Ea vede în Ana Bărbosu, junioarea care a fost revelația acestei competiții, o viitoare mare campioană.

„M-am uitat la exerciţiile ei (n.r. - Anei Bărbosu) şi are potenţial mare, pentru că în momentul de faţă baza gimnasticii sunt picioarele, din patru aparate, trei aparate sunt de picioare. Ea are acest potenţial să fie bună la individual compus şi are loc de a creşte în dificultate şi vreau să o felicit pentru felul cum a concurat şi pentru execuţia ei frumoasă și faptul că are dificultate la acrobatică şi ne arată şi această gimnastică artistică, pe care noi am admirat-o cu mulţi ani în urmă”, a spus multipla campioană.

„Impresia generală a celor care nu au mai văzut România pe podium probabil va începe să se schimbe puțin”, a conchis Nadia Comăneci după evoluția echipei României de senioare și junioare la Campionatele Europene de la Mersin, Turcia.

La Campionatul European de la Mersin, România a câştigat 14 medalii, cinci la senioare şi nouă la junioare, din care opt de aur.

Larisa Iordache a câştigat patru medalii, din care două de aur, la bârnă şi sol, și două de argint, cu echipa şi la sărituri, după trei ani de pauză din cauza problemelor de sănătate.

Gimnasta junioară Ana Bărbosu a câştigat, duminică, toate medaliile de aur ale finalelor pe aparate, la Campionatul European de la Mersin. Andreea Preda a obţinut bronz la bârnă, iar Maria Ceplinschi argint la sol.

Gândurile Nadiei la final de an: Să sperăm că vedem o luminiță la final de tunel

Nadia Comăneci încheie dificilul an 2020 cu speranța că în 2021 vom vedea luminița de la capătul tunelului odată cu apariția vaccinurilor. Ea speră că rezultatul frumos al gimnasticii românești le aduce bucurie românilor, în condițiile în care sărbătorile sunt altfel anul acesta.

„Acest an a fost extrem de complicat pentru întreaga planetă, odată cu această pandemie au venit foarte multe dificultăți, s-au pierdut foarte multe vieți. Să sperăm că acum, când deja se cunoaște apariția unui vaccin, două, trei, înțeleg că mai apar și altele pe parcurs, să vedem așa, o luminiță la un final de tunel. Mergem cu pași mici înainte, însă eu sper că acest rezultat frumos al gimnasticii românești, al sportului românesc, va aduce un zâmbet și o bucurie pentru toți românii și petrecerea Anului Nou și a sărbătorilor să fie puțin diferită. Și să sperăm că anul 2021 ne va da bucurii mai mari”, a transmis Nadia Comăneci, cea care în 1976 aducea atâta bucurie românilor, luând prima notă de 10 din istoria gimnasticii la Jocurile Olimpice de la Montreal.

