Simona Halep a câștigat primul meci al anului, la Melbourne. În turul 2 o va întâlni pe Gabriela Ruse

Simona Halep a obţinut prima sa victorie din 2022, 6-4, 6-2 cu australianca Destanee Aiava, miercuri, în primul tur la Melbourne Summer Set 1 (WTA 250), turneu dotat cu premii totale de 239.477 de dolari americani.

Halep (30 ani, 20 WTA), a doua favorită a turneului, a câştigat după o oră şi 18 minute în faţa unei adversare venite din calificări (21 ani, 316 WTA).

„Mă bucur că am câștigat acest meci, din noiembrie nu am mai jucat nicio partidă. 2021 a fost poate cel mai greu an al carierei. Mă bucur foarte mult că m-am întors în Australia, această țară are un loc important în inima mea.”, a spus Halep după meci.

„Mă bucur că acum sunt sănătoasă și sunt gata de următorul meci, mă simt bine pe teren. Sper să mă refac cât mai repede și să joc cel mai bun tenis al meu", a mai completat fostul lider mondial.

Halep, care a mai jucat anul acesta al dublu, alături de Gabriela Ruse, pierzând în faţa cuplului Bernarda Pera/Katerina Siniakova, o va înfrunta în optimi chiar pe Ruse.

Fostul lider mondial a început bine meciul, cu break, dar apoi a pierdut două ghemuri la rând. Aiava a rămas în control şi a condus de trei ori, până la 4-4, când Halep a reuşit un break la zero, încheind apoi setul cu 6-4. Românca a dominat apoi clar actul secund, câştigat cu 6-2.

Simona Halep a învins-o pe Aiava şi la prima lor confruntare, în 2018, în primul tur la Australian Open, cu 7-6 (5), 6-1.

Halep şi-a asigurat un cec de 3.675 de dolari şi 30 de puncte WTA.

Halep şi Ruse au mai fost adversare o singură dată, anul trecut, la Transylvania Open, când Simona s-a impus cu 6-1, 6-2 în primul tur.

Rezultatele înregistrate miercuri în primul tur la Melbourne Summer Set 1:

Veronika Kudermetova (Rusia/N.3) - Viktoria Kuzmova (Slovacia) 7-6 (4), 7-6 (6)

Clara Burel (Franţa) - Shuai Zhang (China) 6-3, 7-6 (6)

Qinwen Zheng (China) - Mai Hontama (Japonia) 4-6, 6-2, 6-3

Anastasia Potapova (Rusia) - Lizette Cabrera (Australia) 5-7, 6-2, 6-2

Anna Bondar (Ungaria) - Katerina Siniakova (Cehia/N.8) 7-5, 7-6 (8)

Madison Brengle (SUA) - Nao Hibino (Japonia) 7-6 (3), 7-6 (4)

Lesley Kerkhove Pattinama (Olanda) - Seone Mendez (Australia) 6-3, 6-4

Simona Halep (România/N.2) - Destanee Aiava (Australia) 6-4, 6-2.

Editor : D.C.