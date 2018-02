Simona Halep, înaintea primului meci la Doha contra Ekaterinei Makarova: „Fiecare meci cu ea e greu”

Simona Halep a decis, după primul antrenament la turneul din Qatar, că va evolua la Doha, unde o va întâlni în turul al 2-lea pe rusoaica Ekaterina Makarova, locul 31 WTA. Halep spune că piciorul la care s-a accidentat la Melbourne nu este refăcut 100%, dar după primul antrenament a decis să intre în competiția din Qatar.

Simona Halep va juca miercuri, de la ora 10:00, meciul din al doilea tur al turneului de la Doha contra Ekaterinei Makarova. Turneul WTA de la Doha (12 - 17 februarie) este ÎN DIRECT la Digi Sport 2 și LIVE VIDEO pe Digisport.

„A fost un început de an foarte bun. Mă bucur să fiu din nou la Doha, însă nu pot să spun 100% cum e piciorul, pentru că nu am mai jucat niciun meci oficial. Însă eu mă simt pregătită, o să intru în teren ca să joc meciul și să îl câștig, dar vedem mâine. A fost o senzație plăcută la antrenament, nu m-am dezobișnuit, că nu a fost prea mult timp între Melbourne și Doha. Însă fiecare turneu e diferit, terenul e un pic diferit, mingile diferite, încerc să mă adaptez. Astăzi mai am un antrenament și mâine voi fi cu siguranță gata să joc”, a declarat Simona Halep pentru Digisport.

Simona, care a câștigat turneul de la Doha în 2014, spune că se așteaptă la un meci greu contra Ekaterinei Makarova, în fața căreia are 3 victorii și 2 înfrângeri.

„Fiecare meci e greu contra ei, este stângace și este greu să mă adaptez la început cu efectul ei. Însă am mai jucat cu stângace și știu ce trebuie să fac. Am mai jucat contra ei de multe ori. Sunt gata și vom vedea mâine ce va fi”, spune Simona.

Sportiva a adăugat că își dorește foarte mult să joace la Fed Cup, în meciul cu Elveția, și că de data aceasta accidentările nu o vor mai împiedica: „Abia aștept să joc și o să fiu 100% cu siguranță, nu o să mai accept nicio accidentare, pentru că îmi doresc foarte mult să fiu în echipă”.

După întoarcerea din Australia, Simona Halep spune că a fost zilnic la tratamente pentru glezna la care a suferit o accidentare la Australian Open, dar a avut puțin timp și să se relaxeze alături de familie și prieteni:

„N-am avut vacanță-vacanță, a trebuit să fac tratament zi de zi, a trebuit să merg la gym zi de zi, așa că nu a fost o vacanță, dar a fost un timp mai liber și am avut o perioadă în care m-am bucurat alături de familie și prieteni. M-am relaxat și simt că totul o să meargă OK în continuare”.

Simona Halep a felicitat-o pe Monica Niculescu pentru victoria mare obținută în primul tur la Doha, în fața Mariei Sharapova: „E o victorie mare și o felicit din suflet, chiar i-am trimis un mesaj. M-am bucurat mult să văd că a reușit și ea. Așa cum am mai spus, Sharapova a fost un nume mare în tenis și mereu când jucăm contra ei chiar ne dorim să câștigăm. Și eu am făcut-o anul trecut pentru prima dată și mă bucur că și Monica a făcut-o”.

La turneul de la Doha, Simona Halep îl va avea alături pe Andrei Pavel, urmând ca antrenorul Darren Cahill să o însoțească la următoarele competiții: „Darren este în vacanță, chiar ne-a trimis astăzi o poză fiind pe barcă, pe apă, deci el se relaxează și se simte bine. Noi suntem la muncă, dar este o muncă plăcută. Andrei Pavel este cu mine și avem oarecum echipa completă aici”, a mai adăugat Simona Halep.