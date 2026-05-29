Sorana Cîrstea, calificare fără emoții în optimi la Roland Garros. Meciul cu Solana Sierra a durat doar 56 de minute

Sorana Cîrstea, locul 18 WTA şi cap de serie 18, s-a calificat, vineri, în optimile de finală ale turneului de grand slam de la Roland Garros.

Cîrstea a învins-o în turul trei pe jucătoarea argentiniană Solana Sierra, numărul 68 mondial, scor 6-0, 6-0, în 56 de minute.

În faza următoare, românca o va înfrunta pe sportiva chineză Xiyu Wang, venită din calificări, numărul 148 mondial.

Cîrstea şi Wang au mai fost adversare o dată, în 2020, în 16-imi la Shenzhen, când s-a impus chinezoaica, scor 3-6, 6-1, 6-1.

Prin calificarea în optimi, Sorana Cîrstea şi-a asigurat un premiu de 285.000 de euro şi 240 de puncte.

