Cîrstea și Ostapenko, în semifinale la dublu la Madrid

Perechea Sorana Cîrstea/Jelena Ostapenko (România/Letonia) s-au calificat, vineri seară, în semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de la Roma. Cîrstea şi Ostapenko au trecut în sferturi de perechea Timea Babos/Kristina Mladenovic (Ungaria/Franţa), cap de serie numărul 3, scor 6-2, 7-5, după o oră şi 18 minute. Învinsele sunt câștigătoarele de anul acesta de la dublu la Australian Open, scrie digisport.ro.

Performanța perechii româno-letone este cu atât mai valoroasă cu cât Ostapenko jucase în aceeași zi un extenuant meci, de mai bine de trei ore, cu Maria Șarapova, la simplu, în urma căruia rusoaica s-a calificat în semifinale și va fi, sâmbătă, adversara Simonei Halep.

În semifinale, Cîrstea şi Ostapenko vor întâlni cuplul Ashleigh Barty/Demi Schuurs (Australia/Olanda) , favorite numărul 8. Partida începe după ora 17:00.

„Nu am nicio aşteptare la dublu. Eu am nevoie de meciuri în picioare pentru simplu. Mă pregătesc pentru Roland Garros şi din păcate la simplu aici nu au ieşit lucrurile aşa cum mi-aş fi dorit. Dar jocul e acolo şi am nevoie doar de meciuri. Pur şi simplu intrăm să ne simţim bine şi să dăm în toate”, a explicat Sorana, după meciul din optimi, în exclusivitate pentru Digi Sport.

Participarea în sferturile de dublu la Roma este recompensată cu 36.293 de euro şi 350 de puncte.