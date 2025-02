Îmbrățișarea neașteptată și emoționantă, surprinsă la Cluj, după ce Simona Halep a vorbit despre retragere

Simona Halep a vorbit despre retragere, marți seara, la Cluj-Napoca, subliniind că ea ca să fie competitivă trebuie să dea mult mai mult, iar „în momentul ăsta nu se mai poate”, deşi „niciodată nu poţi şti ce îţi rezervă viaţa”.

„Sunt împăcată, ştiu că nu am greşit cu nimic faţă de tenis. Vreau doar să mă odihnesc, sunt jucătoare de tenis profesionistă epuizată din punct de vedere emoţional. Vreau să las viaţa să mă surprindă. Nu ştiu ce se va întâmpla în viaţă, dar este un „La Revedere” din tenis, aici la Cluj, acasă. Am înţeles că este decizia corectă, că dacă nu te antrenezi zi de zi, nu poţi face faţă. Nu am regrete, privim înainte, poate aşa a fost să fie”, a declarat Halep, într-o conferinţă de presă la Cluj-Napoca.

Momente emoționante la Transylvania Open. Simona Halep s-a îmbrățișat cu Sorana Cîrstea

Prima care s-a dus la Simona Halep pentru a o lua în brațe a fost Raluca Olaru, cea care a realizat interviul de pe terenul de la Cluj-Napoca.

Ulterior, Simona Halep le-a strâns mâinile părinților săi, aflați într-o lojă, apoi a oferit alături de Sorana Cîrstea fotografia anului, relatează Digi Sport.

Foto: Digi Sport

Foto: Digi Sport

Sorana Cîrstea a luat-o în brațe pe Simona Halep și cele două au oferit un moment emoționant, mai ales că pe toată durata carierelor lor s-a vorbit că între ele nu există doar o rivalitate sportivă, ci chiar o ură reciprocă, potrivit sursei citate.

„Simona Halep o îmbrățișează pe Sorana Cîrstea și ambele plâng”, a scris jurnalistul Jose Morgado, specializat pe tenis, pe Twitter.

