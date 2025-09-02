Un incident controversat la US Open a devenit viral pe rețelele de socializare, după ce un CEO polonez a fost filmat în timp ce a smuls o șapcă semnată de tenismenul Kamil Majchrzak, care era destinată unui copil. Piotr Szczerek, directorul unei firme de pavaje, a recunoscut că a făcut „o greșeală uriașă” și și-a cerut scuze public copilului, familiei acestuia și fanilor, potrivit BBC.

Într-un mesaj pe rețelele sociale, bărbatul de 50 de ani a explicat că a fost „convins” că șapca îi fusese întinsă lui și că gestul său a părut „o colectare conștientă a unui suvenir de la un copil”.

„Aceasta nu a fost intenția mea, dar nu schimbă faptul că l-am rănit pe băiat și i-am dezamăgit pe fani”, a spus el, adăugând că a returnat șapca și speră că acest gest „a reparat măcar parțial paguba”.

Imaginile cu incidentul au fost distribuite masiv online, stârnind reacții critice la adresa lui Szczerek.

Kamil Majchrzak, care tocmai câștigase meciul cu rusul Karen Khachanov, cap de serie numărul 9, a declarat că a făcut „ceea ce ar fi făcut majoritatea sportivilor” într-o asemenea situație și s-a reîntâlnit cu copilul în weekend, oferindu-i o altă șapcă și obiecte promoționale.

„Astăzi, după încălzire, am avut o întâlnire frumoasă. Recunoști [șapca]?”, a scris Majchrzak pe Instagram, alături de imagini în care apare alături de copilul care poartă șapca dăruită.

Editor : Ș.A.