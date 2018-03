„Războiul nervilor” - istoria momentelor tensionate dintre Simona Halep și antrenorii ei. Cahill a întrerupt colaborarea cu ea pentru o perioadă

Simona Halep, eliminată în semifinale la Indian Wells de ambițioasa Osaka, va debuta în zilele care urmează la Miami Open. Un nou început pentru numărul 1 în lume, care a avut performanțe demne de invidiat anul acesta. La Miami, Simona este cotată cu primele șanse la câștigarea partidei.

@Agerpres

După meciul cu japoneza Osaka, care deja a devenit cunoscută drept „noua Serena”, mulți s-au întrebat dacă nu cumva Simona Halep a fost învinsă de un adversar mai vechi de-al ei, foarte agasant și greu de stăpânit: propria minte sau incapacitatea româncei de a sta drepți în fața unor momente tensionate, dificile și, nu de puține ori, decisive.

Simona Halep a recunoscut că a apelat la psihoterapie pentru a ține sub control fricile și sentimentele de neputință și frustrare care se acumulează inevitabil în turneele lungi și meciurile dificile și care parcă i-au pus frână până acum și au împiedicat-o să câștige un Grand Slam.

Halep a început în forță acest an. Decisă să le demonstreze tuturor că merită din plin locul 1 în WTA pe care a urcat la sfârșitul anului trecut, jucătoarea româncă a lucrat la atitudine, la servă, iar acum, sfătuită de Cahill, va juca mai mult și la dublu, pentru a-și îmbunătăți performanțele la fileu. Australianul o programează cu răbdare și precizie de ceasornicar, ca pe mecanismul fin al unui ceas elvețian de lux. Iar strategia dă roade din plin.

@Agerpres

Momentele tensionate dintre Halep și Cahill, care s-au consumat la Indian Wells

Cu toate acestea, între cei doi mai există încă momente tensionate. În semifinala de la Indian Wells, Simona Halep l-a chemat pe Cahill pentru sfaturi, dar l-a ignorat total.

„Primele şapte game-uri au fost bune. Ai avut 3-3 și 30-0. Ce s-a întâmplat? Haide, ce s-a întâmplat?”, a întrebat-o australianul care a așteptat minute în șir un răspuns ce nu a mai venit niciodată. Și-a continuat apoi, calm, analiza, în timp ce Halep privea în gol.

Iar în meciul contra Petrei Martici, românca și-a lăsat antrenorul să vorbească singur și s-a ridicat de pe scaun când încă acesta mai explica. Într-o altă intervenție din timpul aceluiași meci, i-a răspuns atât de tăios încât Cahill nu a mai spus nimic și a plecat glonț spre tribune.

Simona Halep și-a explicat mai apoi gesturile. De fapt avea nevoie de Cahill pentru a se calma, simpla lui prezență fiind suficientă. Din punct de vedere tehnic știa deja ce are de făcut. De altfel, între cei doi nu pare să existe resentimente de data aceasta.

Anul trecut însă, Halep și Cahill au întrerupt pentru o perioadă colaborarea. Se întâmpla după Miami Open, atunci când Halep a avut o ieșire nervoasă și i-a reproșat că dă din cap, nemulțumit, atunci când greșește.

Din fericire pentru Halep, australianul a trecut peste acest episod. Lui i se datorează succesul de azi al româncei, care acum ocupă locul 1 în WTA. Obiectivul lor comun anul acesta este câștigarea unui turneu de Grand Slam.

De altfel, Simona Halep a decarat despre acel moment că: „După Miami, el a încetat să lucreze cu mine, pentru că era supărat. Nu pentru că am pierdut meciul, ci pentru atitudinea mea, a simţit că am renunţat. Atunci am început să lucrez mai mult la mentalitatea mea, la psihic. Astăzi am arătat o nouă Simo, care nu renunţă, deşi am pierdut greu setul doi. Sunt mândră că am reuşit să schimb totul în scurt timp. Acum doar vreau să rămân aşa şi să devin mai puternică. Nu vreau să pierd asta, pentru că personalitatea mea poate fi puţin nebună pe teren. Acum vreau doar să fiu calmă, pentru că atunci când sunt calmă pot vedea jocul şi ce face adversara. Astfel, pot juca un tenis mai bun. Îl admir şi îl respect pe Darren. Îi mulţumesc pentru decizia luată după Miami, a fost un şoc pentru mine şi nu m-am gândit decât că trebuie să schimb lucrurile", a declarat Halep.

@Agerpres

„Bate din palmele alea, nu sta degeaba!”

De atitudinea Simonei Halep s-ar fi lovit însă și alți antrenori alături de care a lucrat sportiva. De exemplu, Andrei Mlendea. Antrenorul ar fi fost concediat prin SMS, în 2013, deși se afla la doar două camere distanță de ea. Se întâmpla în dimineața finalei de la New Haven. La fel ar fi pățit și Wim Fissette.

Cel mai mult a suferit însă Victor Ioniță, cel pe care Halep l-a luat la rost în văzul lumii, în timpul finalei de la Indian Wells 2015, disputată împotriva Jelenei Jankovici. Halep a câștigat, însă în setul decisiv, la 2-1 pentru ea, l-a chemat pe teren pe Ioniță: „Asta vrei tu să fac eu? Mişto... Şi eu vreau să mă încurajaţi mai tare şi să ţipaţi pe acolo. Aştia de ţipă sunt doar ai ei. E greu, dar mă rog, e ok.. E în regulă”.

O săptămână mai târziu, la Miami Open, Ioniță s-a lovit din nou de furia lui Halep. „Bate din palmele alea, nu sta degeaba!”, i-a spus aceasta.

@Agerpres

O nouă șansă

Anul acesta lucrurile par să se fi schimbat însă. Își stăpânește mult mai bine furia, se concentrează mai bine și nu mai renunță la luptă în meciurile dificile. Lucruri importante, mai ales în contextul în care posibilul traseu al Simonei Halep la Miami Open nu este unul tocmai ușor:

Turul I - Bye

Turul II: Cepede Royg/Qualifier

Turul III: Agnieska Radwanska

Optimi: Anastasia Sevastova/ Madison Keys

Sferturi: Karolina Pliskova/ Julia Goerges

Semifinale: Garbine Muguruza/Angelique Kerber/Carolina Garcia/Sloane Stephens

Finală: Caroline Wozniacki/ Venus Williams/Jelena Ostapenko/Elina Svitolina