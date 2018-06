Simona Halep explică gestul făcut după victoria cu Kerber: „A fost o luptă mentală”

Simona Halep a sărbătorit victoria în fața lui Angelique Kerber, în sferturile de finală de la Roland Garros, arătând cu degetul spre cap. Sportiva a explicat semnificația gestului, remarcat și de WTA.

Foto: Guliver/Getty Images

Explicația pentru gestul făcut de Halep după ce a câștigat meciul cu Kerber. Ce spune C.T.Popescu

„Meciul a fost mai mult o luptă mentală. Și fizică, bineînțeles, dar am fost puternică din punct de vedere mental”, a declarat Simona Halep la conferința de presă de după meci.

Simona a avut un start încet de meci și a fost condusă cu 4-0, până când a schimbat tactica și a reușit să ducă primul set în tie break, pe care l-a pierdut cu 7-2.

„Vreau să uit de primele game-uri. Nu era exact ceea ce voiam eu să joc. M-am grăbit prea mult la început. Voiam să fac foarte multe lucruri deodată. A fost greu, pentru că mingea lovită de ea vine foarte jos și nu ai multe șanse să închizi punctul acolo”, a spus Simona Halep.

„După ce am pierdut primul set m-am gândit doar că dacă am revenit de la 4-0, înseamnă că mi-am găsit ritmul de joc. Știam deja cum trebuie să joc în setul următor. Și când am făcut break, m-am simțit mai încrezătoare și am simțit că am jocul sub control. Așa că trebuia doar să stau calmă și să muncesc”, a mai adăugat ea.

Simona Halep o va întâlni pe Garbine Muguruza, numărul 3 WTA, în semifinala de la Roland Garros, joi, nu înainte de ora 16:00.