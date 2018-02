Simona Halep și Roger Federer, la un pas de a scrie istorie la comun în tenisul mondial

Simona Halep și Roger Federer sunt foarte aproape de a scrie, împreună, istorie în tenisul mondial, potrivit adevărul.ro.

Halep și Federer pot deveni la începutul săptămânii viitoare, din nou, lideri mondiali în clasamentul WTA, respectiv ATP. Pentru asta, Halep trebuie să aiba la Doha o victorie în fața jucătoarei Carolina Wozniacki, actualul lider mondial. Iar Federer trebuie să câștige trofeul la Rotterdam.

Dacă acest lucru s-ar întâmpla ar fi pentru a șasea oară în istorie când ambii lideri mondiali se schimbă în același timp.

S-a mai întâmplat în:

În aceste condiții, ziua de luni, 19 februarie 2018, atunci când clasamentele WTA și ATP se vor actualiza din nou, poate consemna a șasea situație de acest fel.

Dacă devine din nou lider mondial, Roger Federer, ajuns la vârsta de 36 de ani, va fi cel mai bătrân jucător de tenis din istorie ajuns în fruntea clasamentului ATP. Recordul este deținut în acest moment de nimeni altul decât Andre Agassi. În mod curios, Darren Cahill, acum alături de Simona Halep, era antrenorul lui Agassi atunci când jucătorul american a devenit cel mai bătrân număr unu din istoria tenisului.

Enjoying my (highly likely) last day as the coach to the oldest ever No.1 on the ATP tour. Bloody Federer! Greedy mongrel 😂 oh well... it was a hell of a ride & honour @AndreAgassi 💪 No better man to break your record. Go get it Rog! Amazing 14 months of tennis. Amazing career.