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Trafic rutier oprit pe DN76. Un autotren care transporta un buldoexcavator a lovit limitatorul de înălţime de la un pasaj

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Foto: ISU Huneodoara
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Traficul rutier a fost oprit pe DN 76, între localităţile Şoimuş şi Bejan, din judeţul Hunedoara, după ce un autotren care transporta un buldoexcavator a lovit cu braţul excavatorului limitatorul de înălţime de la un pasaj.

„Traficul rutier este oprit pe DN 76 Şoimuş - Bejan, în apropierea localităţii Şoimuş, judeţul Hunedoara, după ce un ansamblu rutier a lovit un limitator de înălţime, care acum este în pericol de a se dărâma. În urma accidentului, nu sunt persoane care să necesite îngrijiri medicale”, a transmis Centrul Infotrafic.

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Foto: ISU Hunedoara

DRDP Timişoara a precizat că este vorba de un autotren care transporta un buldoexcavator.

„Un accident tehnic care a avut loc pe DN 76, la Bejan (HD), blochează circulaţia. Un autotren care transporta un buldoexcavator a lovit cu braţul excavatorului limitatorul de înălţime de la un pasaj. Se estimează reluarea circulaţiei până la ora 22”, a transmis DRDP Timişoara.

IPJ Hunedoara a transmis că poliţiştii au direcţionat traficul rutier pe rute ocolitoare. Se aşteaptă sosirea unei macarale care va ajuta la remedierea acestei situaţii, iar conducătorul auto care a produs incidentul, va fi amendat.

Editor : Liviu Cojan

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