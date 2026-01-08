Live TV

Sorana Cîrstea, învinsă de Arina Sabalenka, în optimile turneului de la Brisbane

Sorana Cîrstea FOTO Profimedia

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a fost învinsă de bielorusa Arina Sabalenka, liderul mondial, cu 6-3, 6-3, joi, în optimile de finală ale turneului WTA 500 de la Brisbane.

Sorana Cîrstea (35 ani, 41 WTA) a cedat după o oră şi 19 minute de joc.

Românca este condusă acum de Sabalenka (27 ani, 1 WTA) în duelurile directe, cu 2-1, după ce Sorana s-a impus în 2023, în sferturi la Miami, cu 6-4, 6-4, iar bielorusa şi-a luat revanşa în acelaşi an, la Madrid, în turul secund, cu 6-4, 6-3.

Cîrstea rămâne cu un cec de 19.909 de dolari şi 60 de puncte pentru evoluţia sa de la Brisbane, potrivit Agerpres.

