Live TV

Video Rusul Daniil Medvedev, amendat cu 42.500 de dolari după ce a făcut o criză de nervi la US Open

Data publicării:
Daniil Medvedev
Daniil Medvedev a fost furios pe alegerea arbitrului de scaun de a-i acorda un prim serviciu adversarului său. Sursa foto: Profimedia Images

Rusul Daniil Medvedev, fost lider mondial și campion la US Open în 2021, a fost amendat cu 42.500 de dolari pentru conduită nesportivă și distrugerea rachetei, după eliminarea din primul tur al turneului în fața francezului Benjamin Bonzi.

Fostul lider mondial şi campion la US Open în 2021, a fost sancţionat cu 30.000 dolari pentru conduită nesportivă şi cu 12.500 dolari pentru distrugerea rachetei sale, conform site-ului The Athletic. Amenda reprezintă aproape 40 la sută din premiul în bani de 110.000 de dolari care corespunde pentru disputarea primului tur.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

"Voi primi o amendă uriaşă după acest meci. Tipii ca mine sunt amendaţi mult mai des decât alţii", a spus Medvedev la conferinţa de presă de la finalul meciului.

Daniil Medvedev a fost furios pe alegerea arbitrului de scaun de a-i acorda un prim serviciu adversarului său, francezul Benjamin Bonzi, duminică, în prima rundă a turneului US Open, la o minge de meci pentru adversarul său, explicând ulterior că a s-a enervat din cauza deciziei arbitrului şi nu pe fotograful care a provocat incidentul.

În timp ce servea pentru meci la 6-3, 7-5, 5-4 şi avantaj, Bonzi a ratat primul său serviciu. Dar arbitrul i-a acordat un al doilea, din cauza interferenţei unui fotograf poziţionat la marginea terenului.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Medvedev s-a indignat de decizie, declanşând un vacarm în public, care a întrerupt meciul timp de cinci minute. La reluare, Bonzi a pierdut seturile trei şi patru, înainte de a se impune în final în cinci seturi, 6-3, 7-5, 6-7 (5/7), 0-6, 6-4.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soldat
1
Cazul miraculos al unui soldat ucrainean, care a supraviețuit după ce rușii i-au tăiat...
Drona
2
Sentinele CCTV. O dronă rusească, de recunoaștere, a aterizat în Ucraina, pentru...
cseke attila face declaratii
3
Ministrul Cseke Attila anunță desființarea a zeci de mii de posturi din administrația...
o persoana are in mana mai multe bancnote
4
Interzicerea cumulării pensiei cu salariul la stat, amânată. Reforma s-a dovedit greu de...
ilie bolojan
5
Bolojan, despre pensiile magistraţilor: „Dacă pachetul va cădea la CCR, e greu de...
Scandal monstru la US Open: Townsend și Ostapenko au ajuns la fileu și au oferit scene neverosimile!
Digi Sport
Scandal monstru la US Open: Townsend și Ostapenko au ajuns la fileu și au oferit scene neverosimile!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
masini in trafic
Guvernul crește taxele pe proprietăți. Impozite mai mari pe locuințe...
livrator politist
„Eu sunt Poliția”: Marian Godină și-a prezentat colegul care a apărat...
ue kiev
Rusia a bombardat „în mod intenționat” reprezentanța UE de la Kiev...
carduri de sanatate
Cardurile de sănătate nu mai pot fi folosite. Sistemul informatic al...
Ultimele știri
Donald Trump declară război jurnaliștilor străini: administrația sa anunță scurtarea perioadei pentru care pot solicita viză în SUA
Rusia a bombardat din nou Kievul: cel puțin 14 morți, printre care trei copii. Valul de rachete și drone a provocat pagube majore
Experiența unei românce stabilite de 12 ani în străinătate: permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct la aeroport
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Casper Ruud
Mirosul de canabis le face probleme jucătorilor de la US Open: „Este enervant să joci şi cineva să fumeze marijuana la câţiva metri”
Abdulkadir Uraloglu
Ministrul transporturilor din Turcia s-a filmat circulând cu 225 km/h pe autostradă. Poliția l-a amendat imediat
Sorana Cîrstea
Sorana Cîrstea a înregistrat cea mai mare urcare în clasamentul WTA de luni și a revenit în Top 100. Câți bani a primit, după Cleveland
Sorana Cîrstea strânge pumnul.
Sorana Cârstea a câștigat finala de la Cleveland, împotriva lui Ann Li (SUA). Primele declarații ale sportivei
NATO Leaders Attend 2025 Summit In The Hague
Donald Trump a scăpat de o amendă de 464 de milioane de dolari, primită pentru fraudă financiară. „A fost o vânătoare de vrăjitoare”
Partenerii noștri
Pe Roz
Transformările de look ale lui Kate Middleton nu sunt întâmplătoare. Prințesa își vopsește părul la fiecare...
Cancan
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a...
Fanatik.ro
Administrația Prezidențială lămurește misterul absenței lui Nicușor Dan: ”Nu a fost în concediu”...
editiadedimineata.ro
Mișcările ochilor ar putea ascunde semne ale unei slăbiciuni a memoriei
Fanatik.ro
Ce bunuri exportă, pe ascuns, România către Federația Rusă. Scandal după ce numele țării noastre a apărut pe...
Adevărul
De ce avem farmacii la fiecare colț de stradă? România, pacientul anxios cu geanta plină de pastile
Playtech
Klaus Iohannis și-a făcut o operație estetică. Un chirurg plastician a explicat schimbările vizibile de pe...
Digi FM
Părinții unui adolescent care și-a luat viața dau în judecată OpenAI. ChatGPT, acuzat că a validat gândurile...
Digi Sport
Umilință istorică în Europa: la pauză scorul era 5-0, în play-off-ul pentru UEFA Champions League!
Pro FM
Enrique Iglesias, din nou tată, a patra oară, la 50 de ani. Viața de părinte îi priește: "Sunt relaxat acasă...
Film Now
Cum reușește Patrick Duffy, Bobby din „Dallas”, să se mențină în formă la 76 de ani: „Linda mi-a schimbat...
Adevarul
Cum a fost construită cea mai dificilă cale ferată din România. Defileul Jiului, șantierul unde au muncit...
Newsweek
PSD începe demersul pentru eliminarea CASS la pensie. Și mamele ar fi scutite de plata asigurărilor
Digi FM
Soția lui Bruce Willis, noi declarații despre sănătatea îndrăgitului actor: A trebuit să ne adaptăm, avem o...
Digi World
VIDEO Statui vechi de milenii, avariate de un turist, la un muzeu din China. A sărit de la 5 m înălțime...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Cum fac față fiicele de 11 și 13 ani ale lui Bruce Willis la boala lui debilitantă: "Nu am vrut să creadă că...
UTV
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie