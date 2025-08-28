Rusul Daniil Medvedev, fost lider mondial și campion la US Open în 2021, a fost amendat cu 42.500 de dolari pentru conduită nesportivă și distrugerea rachetei, după eliminarea din primul tur al turneului în fața francezului Benjamin Bonzi.

Amenda reprezintă aproape 40 la sută din premiul în bani de 110.000 de dolari care corespunde pentru disputarea primului tur.

"Voi primi o amendă uriaşă după acest meci. Tipii ca mine sunt amendaţi mult mai des decât alţii", a spus Medvedev la conferinţa de presă de la finalul meciului.

Daniil Medvedev a fost furios pe alegerea arbitrului de scaun de a-i acorda un prim serviciu adversarului său, francezul Benjamin Bonzi, duminică, în prima rundă a turneului US Open, la o minge de meci pentru adversarul său, explicând ulterior că a s-a enervat din cauza deciziei arbitrului şi nu pe fotograful care a provocat incidentul.

În timp ce servea pentru meci la 6-3, 7-5, 5-4 şi avantaj, Bonzi a ratat primul său serviciu. Dar arbitrul i-a acordat un al doilea, din cauza interferenţei unui fotograf poziţionat la marginea terenului.

Medvedev s-a indignat de decizie, declanşând un vacarm în public, care a întrerupt meciul timp de cinci minute. La reluare, Bonzi a pierdut seturile trei şi patru, înainte de a se impune în final în cinci seturi, 6-3, 7-5, 6-7 (5/7), 0-6, 6-4.

