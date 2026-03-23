Turcia-România, barajul pentru CM 2026. Ionuț Radu, OUT de la națională! Cine e favorit să fie titular în meciul de joi

Portarul Ionuț Radu (28 de ani) s-a accidentat în meciul Celta Vigo - Alaves 3-4 din etapa a 29-a din La Liga și va rata barajul Turcia - România, programat pe 26 martie, informează Digi Sport.

Goalkeeper-ul român a avut probleme musculare încă din startul părții secunde, însă a refuzat să fie schimbat. După ultimul fluier al partidei, portarul român nu mai putea să meargă normal și a avut nevoie de ajutorul oamenilor din staff pentru a părăsi terenul. Ulterior, Celta Vigo a anunțat că Ionuț Radu a suferit o leziune musculară la gamba dreapta și va fi supus unor teste suplimentare.

Cine a fost convocat în locul lui Ionuț Radu

În cursul serii de duminică, 22 martie, FRF a anunțat că Laurențiu Popescu (29 de ani), portarul Universității Craiova, a fost selecționat de Mircea Lucescu în locul lui Ionuț Radu.

„Având în vedere situația medicală a lui Ionuț Radu după partida Celta Vigo - Alaves, selecționerul Mircea Lucescu a decis convocarea la echipa națională a portarului Laurențiu Popescu de la Universitatea Craiova. Acesta se va alătura lotului pentru meciurile din play-off-ul de calificare la Campionatul Mondial”, se arată în comunicat.

O mare problemă pentru Lucescu

Postul de portar va reprezenta o mare problemă pentru Lucescu înaintea duelului decisiv de la Istanbul. În lotul ”Tricolorilor” sunt 3 portari fără meci jucat la prima reprezentativă: Laurențiu Popescu, Marian Aioani și Cătălin Căbuz.

Rămâne de văzut cine va fi titular în Turcia, însă la prima vedere favorit pare Aioani, pentru că e singurul care a fost convocat de la început, comentează Digi Sport.

Lotul României pentru barajul CM 2026 cu Turcia

PORTARI

Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova, 0/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin Căbuz (FC Argeș, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANȚI

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).

