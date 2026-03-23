Turcia-România, barajul pentru CM 2026. Ionuț Radu, OUT de la națională! Cine e favorit să fie titular în meciul de joi

Ionuț Radu
Ionuț Radu va rata meciul cu Turcia. Foto: Profimedia
Portarul Ionuț Radu (28 de ani) s-a accidentat în meciul Celta Vigo - Alaves 3-4 din etapa a 29-a din La Liga și va rata barajul Turcia - România, programat pe 26 martie, informează Digi Sport.

Goalkeeper-ul român a avut probleme musculare încă din startul părții secunde, însă a refuzat să fie schimbat. După ultimul fluier al partidei, portarul român nu mai putea să meargă normal și a avut nevoie de ajutorul oamenilor din staff pentru a părăsi terenul. Ulterior, Celta Vigo a anunțat că Ionuț Radu a suferit o leziune musculară la gamba dreapta și va fi supus unor teste suplimentare.

În cursul serii de duminică, 22 martie, FRF a anunțat că Laurențiu Popescu (29 de ani), portarul Universității Craiova, a fost selecționat de Mircea Lucescu în locul lui Ionuț Radu.

„Având în vedere situația medicală a lui Ionuț Radu după partida Celta Vigo - Alaves, selecționerul Mircea Lucescu a decis convocarea la echipa națională a portarului Laurențiu Popescu de la Universitatea Craiova. Acesta se va alătura lotului pentru meciurile din play-off-ul de calificare la Campionatul Mondial”, se arată în comunicat.

Postul de portar va reprezenta o mare problemă pentru Lucescu înaintea duelului decisiv de la Istanbul. În lotul ”Tricolorilor” sunt 3 portari fără meci jucat la prima reprezentativă: Laurențiu Popescu, Marian Aioani și Cătălin Căbuz.

Rămâne de văzut cine va fi titular în Turcia, însă la prima vedere favorit pare Aioani, pentru că e singurul care a fost convocat de la început, comentează Digi Sport.

Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova, 0/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin Căbuz (FC Argeș, 0/0);
Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);
Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);
Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).

 

orban putin
1
Serviciile secrete ruse vor să însceneze o tentativă de asasinare a lui Viktor Orban. Ce...
Rachetele antinavă NSM pot dota navele, bateriile de coastă şi elicopterele.
2
Presa rusă acuză: România și alte țări NATO creează „un coridor al morții” la Marea Neagră
explozie turcia
3
Explozie într-un district al Istanbulului: două clădiri s-au prăbușit, trei oameni au...
Iran oil crude petroleum fuel barrels in row concept. Iranian petrol business and fuel extraction industrial containers 3d illustration.
4
Primele reacții după ce SUA au suspendat temporar sancțiunile asupra petrolului iranian...
SAR operation at Kharkiv apartment block hit by Russian missile, Ukraine - 07 Mar 2026
5
Noua rachetă rusească „Izdeliie-30” face ca atacurile să fie mai greu de anticipat: a...
România, eliminată dramatic de Turcia la barajul pentru Campionatul Mondial. Prima reacție a FRH
Digi Sport
România, eliminată dramatic de Turcia la barajul pentru Campionatul Mondial. Prima reacție a FRH
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Elicopter in zbor
Elicopter prăbușit în Qatar în timpul unui zbor de antrenament: șase morți, printre care și trei turci
Lista produselor alimentare fără adaos plafonat. Foto Getty Images
Alimentele s-ar putea scumpi cu până la 10% până la finalul anului. Pâinea, lactatele și mezelurile, cele mai afectate
pompa motorina in timp ce alimenteaza o masina
Preț record la carburanți în România, după scumpiri repetate. Sorin Grindeanu: „Guvernul să se ocupe de acest lucru”
Mircea Lucescu
Lotul final al României pentru barajul de calificare la Campionatul Mondial 2026. 7 jucători noi față de precedentul meci
A student receiving an injection in the sports hall at the University of Kent campus in Canterbury as the number of cases of meningitis being investigated by the UK Health Security Agency (UKHSA) in Kent has risen to 27. Picture date: Thursday March 19, 2
Cât de expusă este Europa după focarul de meningită din Marea Britanie. România, printre țările fără vaccin inclus în schema națională
Recomandările redacţiei
A dramatic silhouette profile of Donald Trump facing a burning Iranian flag with rising smoke and flames
Când riscul devine real: „Operațiunea Epic Fury a fost de o aroganță...
Submarin iranian
Povestea celor trei submarine pe care Iranul le-a luat din Rusia...
LaGuardia Crash
Accident grav pe pista aeroportului LaGuardia din New York: doi morți...
steag iran - dărâmături - 4 martie 2026
Război în Orientul Mijlociu, ziua 24. Statele din Golf vor slăbirea...
Partenerii noștri
Pe Roz
Medicii i-au pus durerile pe seama unei întinderi musculare, dar diagnosticul de la 22 de ani a dărâmat-o...
Cancan
Prima prognoză a meteorologilor Accuweather pentru vara anului 2026. Din nou canicula în București?
Fanatik.ro
Dezvăluiri-bombă din dosarul ”paralel” al lui Călin Georgescu. Cine e fostul senator PSD chemat să rezolve...
editiadedimineata.ro
Slovenia investighează interferența firmei israeliane Black Cube în alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Declarațiile lui Mihai Pintilii după plecarea de la FCSB au creat valuri în direct: „E de apreciat...
Adevărul
West Point avertizează că blocarea strâmtorii Ormuz va sufoca industria de apărare a SUA
Playtech
Regula de la trecerea de pietoni pe care mulți șoferi o greșesc. Când ești obligat să oprești, de fapt
Digi FM
Un jandarm a găsit o borsetă cu 4.500 de euro și peste 7.500 de lei. Ce a urmat apoi a devenit viral
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
OUT din lot! Mircea Lucescu s-a decis rapid, înainte de Turcia - România
Pro FM
Mădălina Ghenea, tur de forță la Hollywood în săptămâna Oscarurilor. Patru apariții spectaculoase în doar...
Film Now
Timothy Dalton, la 80 de ani. Povestea actorului care a renunțat la o carieră militară pentru Shakespeare și...
Adevarul
The Economist: războiul din Iran îl face pe Donald Trump mai slab și mai imprevizibil
Newsweek
Ministrul muncii schimbă data la care se acordă ajutoarele la pensie. Casa de Pensii confirmă problemele
Digi FM
Kevin Hart își ironizează propria statuie de ceară: "Cine dracu’ e ăsta?". Comentariul lui Dwayne Johnson...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vrei un creier ager și după 60 de ani? Știința spune că trebuie să începi aceste obiceiuri de tânăr
Digi Animal World
Reacția unui Golden Retriever când stăpâna sa schimbă scutecul bebelușului. Imaginile sunt virale
Film Now
Sarah Michelle Gellar, despre motivul pentru care a lipsit ani buni de la Hollywood. Continuarea "Buffy...
UTV
Alexandra Stan a anunțat că va deveni mamă de fetiță, artista a făcut dezvăluirea într-un mod emoționant