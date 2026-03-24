Turcia-Romania, barajul pentru CM 2026. Răsturnare de situație: Au venit rezultatele testelor medicale făcute de Ionuț Radu!

Ionuț Radu (28 de ani) are șanse să joace pentru România cu Turcia, deși părea ieșit complet din calcule, informează Digi Sport.

Portarul a acuzat o problemă musculară în meciul Celtei Vigo cu Alaves, 3-4, iar la finalul partidei a avut nevoie de ajutor pentru a putea ieși de pe teren. Imaginile din Spania erau îngrijorătoare și, cu o leziune fibrilară, Ionuț Radu nu ar fi avut nicio șansă să fie la lot. Din acest motiv, Mircea Lucescu l-a convocat de urgență pe Laurențiu Popescu.

Ionuț Radu vrea, însă, enorm să apere poarta României cu Turcia, astfel că a decis să călătorească la București și este așteptat la Mogoșoaia în cursul zilei de marți.

Portarul crede că șansele să fie apt de joc sunt mari și se bazează pe un control medical făcut la Celta Vigo luni, a doua zi după ce a simțit dureri.

Potrivit presei spaniole, rezultatul testului medical din Spania a apărut și nu arată nicio problemă musculară pentru Ionuț Radu!

Ulteriorul formația spaniolă a emis un comunicat prin intermediul căruia a transmis că portarul a suferit doar o contuzie, fără să fie vorba despre o problemă musculară!

''În urma unei examinări cu ultrasunete, stafful medical al clubului a determinat că (Ionuţ) Andrei Radu a suferit o contuzie la gambă, fără leziune musculară. Portarul echipei Celta a simţit un disconfort în timpul meciului cu Deportivo Alaves şi a avut nevoie de asistenţă medicală la finalul jocului, dar examinările ulterioare au exclus o leziune structurală. Ca rezultat, jucătorul se va alătura echipei naţionale a României. Clubul îi urează mare succes la echipa naţională'', se arată în comunicatul clubului spaniol

„Tricolorii” vor efectua astăzi două antrenamente la Mogoșoaia. Delegația României pleacă miercuri în Turcia, cu o zi înaintea marelui meci din barajul pentru Cupa Mondială.

Dacă ar reuși calificarea, România ar da în finala barajului peste învingătoarea dintre Kosovo și Slovacia, în deplasare, în data de 31 martie.

Lotul României pentru barajul CM 2026 cu Turcia

PORTARI

Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova, 0/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin Căbuz (FC Argeș, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANȚI

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).

Editor : Sebastian Eduard