Video Tentativă de jaf la o mănăstire din Teleorman: Hoții au fost prinși în flagrant de măicuțe. Ce a urmat

Data publicării:
hoti
Tentativă de jaf la o mănăstire din Teleorman. Foto: Captură video

Tentativă de jaf, la o mănăstire din județul Teleorman. Trei bărbați din București au încercat să fure bani și bunuri, doar că au fost prinși în flagrant de măicuțe.

Hoții sunt trei bărbați din Capitală care și-au propus să fure bani și bunuri de la o mănăstire din Drăgănești-Vlașca, din județul Teleorman.

În momentul în care au ajuns în curtea lăcașului de cult, cei trei au fost surprinși de măicuțele care au auzit zgomote și au ieșit în curte să vadă ce se întâmplă. I-au găsit pe bărbați în timp ce încercau să fure banii din cutia milei, dar și bunuri din această mănăstire.

Măicuțele au sunat imediat la 112, iar bărbații s-au speriat și au fugit cu o mașină. Cei trei au fost însă prinși în scurt timp, în trafic, de polițiști care i-au reținut pentru 24 de ore.

"În noaptea de 4-5 ianuarie, în jurul orelor 2:30, persoane necunoscute ar fi pătruns fără drept în curtea unui lăcaş de cult din comuna Drăgăneşti-Vlaşca, unde ar fi încercat să sustragă bunuri şi bani. Ulterior, fiind surprinse de reprezentanţii mănăstirii, acestea au părăsit locul cu un autoturism. În continuarea cercetărilor, poliţiştii au identificat în trafic autoturismul respectiv, fiind depistate persoanele bănuite de comiterea faptei, iar în urma administrării probatoriului s-a dispus măsura preventivă a reţinerii faţă de cei trei bărbaţi", a transmis IPJ Teleorman.

Cei trei sunt acuzaţi de tentativă la furt calificat, iar cercetările în acest caz sunt continuate, sub supravegherea procurorului, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor producerii faptei.

Editor : A.P.

