Live TV

Tinerii sunt expuși masiv pe TikTok la propagandă pro-Ceaușescu și idei extremiste. IICCMER: „Avem nevoie de o reacție rapidă”

Data publicării:
provocare blackout tiktok
TikTok. Foto: Profimedia
Din articol
IICCMER: Doar 200 de postări au generat 130 de milioane de vizualizări De la postări cu animale la propagandă comunistă Trolli și boți care răspândesc narative comuniste Mesaje propagandistice prezentate într-un mod „cool”

Tinerii sunt expuși masiv pe TikTok la postări prin care se răspândesc nostalgii pro-totalitare și idei extremiste, arată o analiză a Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER), publicată pe 24 noiembrie. Mesajele propagandistice ajung să fie promovate de conturi generate de boți și trolli printr-o grafică „cool” care captează atenția și creează o percepție pozitivă asupra acestora în mintea utilizatorului, potrivit sursei citate.

„Fenomenul nostalgiilor pro-totalitare în mediul online reprezintă o amenințare reală, avem nevoie de o reacție rapidă și coordonată pentru a contracara dezinformarea și manipularea în rândul tinerilor. (...) Monitorizarea, demantelarea rețelelor de trolli și boti, precum și campanii strategice de combatere a dezinformării trebuie să devină prioritate națională”, a transmis Daniel Șandru, președintele executiv al IICCMER. 

IICCMER: Doar 200 de postări au generat 130 de milioane de vizualizări

Analiza, realizată de Didona Goanță, consultantă în comunicare strategică și colaboratoare IICCMER, scoate în evidență că doar 200 de astfel de postări de pe TikTok au înregistrat aproximativ 130 de milioane de vizualizări.

„Cifrele sunt doar vârful iceberg-ului într-un fenomen sistematic, coordonat și pus în aplicare prin ferme de troll și de boți”, potrivit sursei citate.

Cele mai răspândite narative pro-totalitare și extremiste, așa cum reiese din analiza IICCMER, sunt:

  • Portretizarea lui Nicolae Ceaușescu drept personaj patriot și lider autentic;
  • Prezentarea realizărilor regimului comunist;
  • Relatarea achitării datoriei externe și corelarea cu situația actuală a României;
  • Promovarea ideii de independență și suveranitate națională;
  • Prezentarea unor planuri fantasmagorice ale lui Ceaușescu, motiv pentru care ar fi fost executat;

Digi24.ro a tratat aceste teme individual, alături de experți, pentru a demonta miturile „raiului” comunist. Citește mai multe aici:

De la postări cu animale la propagandă comunistă

Analiza IICCMER a identificat două tipologii principale de abordare în cazul paginilor care răspândesc nostalgii pro-totalitare și idei extremiste.

Prima tipologie este legată de pagini create în jurul anului 2017 și au avut scop „transferul de credibilitate între utilizatori și comunitate”, potrivit sursei citate.

În primele etape, aceste pagini publicau conținut „emoțional”, precum videoclipuri sau imagini cu „animale sau alte materiale cu impact sentimental, care rezonau cu publicul țintă”, arată analiza IICMER. 

„Acest tip de conținut a avut rolul de a crea o atmosferă de apropiere și de a întări legăturile între membrii comunității. În jurul acestor pagini s-a format o comunitate solidă, iar încrederea a fost transferată de la administratori către utilizatori, consolidând astfel o relație de loialitate reciprocă”, subliniază sursa citată.

Aceste pagini au început ulterior să publice conținut „cu temă propagandistică de tip comunist”, iar încrederea câștigată în primele etape a fost folosită pentru a influența percepția și opinia publicului.

Trolli și boți care răspândesc narative comuniste

A doua tipologie este legată de paginile de trolli și boți, despre care analiza IICMER arată că au fost activate spre sfârșitul anului 2021, fiind parte a „unei strategii coordonate de influențare și manipulare”.

„Postările acestor pagini au fost concentrate din start pe propagandă comunistă, promovând mesaje politice și ideologice de natură propagandistică. În 2022, activitatea a crescut lent, însă în 2023 s-a înregistrat o dinamică accelerată, culminând cu un spike semnificativ în perioada alegerilor prezidențiale de la sfârșitul anului trecut”, potrivit IICMER.

Aceste tipuri de pagini, potrivit sursei citate, generează una sau două postări pe zi, pentru a menține o prezență constantă pe TikTok și pentru a avea vizibilitate continuă.

Mesaje propagandistice prezentate într-un mod „cool”

Strategiile de manipulare identificate de IICMER sunt neutralitatea aparentă și crearea unei imagini „cool”.

Prima strategie se bazează pe prezentarea conținutului într-un mod „neutru” care să evite exprimarea explicită a unei opinii. În aceste postări sunt prezente constant mesaje de tipul „trageți singuri concluziile”.

„Scopul acestei metode este de a crea impresia că spectatorul sau ascultătorul își formează propria opinie, fără a fi influențat direct de cel care distribuie conținutul. Această abordare reduce rezistența la mesaj, deoarece publicul se simte liber să-și formeze propriile păreri, însă în realitate, conținutul vizual și mesajele subtile sunt concepute pentru a ghida percepțiile și a influența opiniile în mod subtil”, subliniază IICCMER.

A doua strategie se bazează pe o grafică modernă care integrează „elemente vizuale și sonore atractive” și care „se aliniază cu stilul de viață actual”, potrivit analizei citate.

„Aceasta se realizează prin utilizarea unor muzici ritmate, culori și imagini stilizate, menite să capteze atenția rapid și să creeze o asociere pozitivă cu conținutul transmis. Prin această metodă, mesajele propagandistice sunt percepute ca fiind „cool” și în ton cu stilul de viață nu foarte diferit de cel actual”, mai subliniază autoarea analizei citate.

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
G20 summit in South Africa
1
Planul de pace, în forma sa actuală, respins de aliații occidentali ai Ucrainei...
Klaus si carmen Iohannis in salupa in delta dunarii
2
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus...
Vreme frumoasă şi deosebit de caldă, cu temperaturi de până la 27 de grade în sudul şi estul României.
3
Vremea se încălzește în aproape toată țara. Meteorologii anunță cum arată temperaturile...
Ursula von der Leyen
4
Ursula von der Leyen introduce o nouă condiție pentru planul de pace în Ucraina: Rusia să...
Ce drepturi au persoanele cu dizabilități. Foto Getty Images
5
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe...
"Iubiți!" Englezii l-au identificat pe bărbatul care a ieșit din apartamentul Emmei Răducanu
Digi Sport
"Iubiți!" Englezii l-au identificat pe bărbatul care a ieșit din apartamentul Emmei Răducanu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Descindere SBU
Adolescenţi și copii ucraineni de până la 11 ani, recrutaţi pe Telegram pentru sabotaje. „A făcut 500 de km să ridice o bombă”
AI-laptop
Cum câștigă teren extremiștii violenți în online și de ce este tot mai greu să fie prinși: „AI-ul este mult mai inteligent”
Nawat Itsaragrisil, Fatima Bosch, Miss Universe Mexic, și Raúl Rocha Cantú
Bătălia pentru un imperiu al frumuseții: Cum a ajuns concursul Miss Universe în mijlocul unui scandal internațional
Comisia Europeană a lansat Scutul european pentru democrație. Foto- Comisia Europeană
Strategia UE de combatere a dezinformării. Giganții tehnologici și influencerii sunt mobilizați pentru „Scutul democrației”
Donald Trump
Donald Trump proclamă o „săptămână a anticomunismului” în SUA. „Mesajul lor rămâne acelaşi: renunţaţi la libertăţile voastre”
Recomandările redacţiei
Cât plătești lunar dacă vrei să cumperi vechime pentru pensie în 2025. Foto Getty Images
Guvernul a publicat proiectul care interzice cumulul pensie-salariu...
drone
Cum arată dronele cumpărate de România din Israel. Aparatele sunt...
volodimir zelenski
Zelenski spune că s-au făcut progrese la Geneva, dar că e nevoie de...
Horatiu Potra este adus la Parchetul General pentru audieri, in Bucuresti, 24 noiembrie 2025
Horațiu Potra, adus la Parchetul General. Șeful mercenarilor va fi...
Ultimele știri
Fiul lui Tudorel Toader, cercetat de polițiști după acuzații de hărțuire sexuală. Reacția fostului ministru al Justiției
DOGE dispare din administrația Trump înainte de termen: „Așa ceva nu mai există”. Ce se întâmplă cu angajații lui Elon Musk
Accident în Delta Dunării: două ambarcaţiuni de agrement s-au ciocnit. Un tânăr a fost rănit
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine este femeia care le asigură lui Harry și Meghan un trai de lux în SUA. Le pune la dispoziție vile și...
Cancan
Primele imagini cu Daciana Sârbu cu puișorul ei de profesie barman! S-au sărutat cu foc și...
Fanatik.ro
Iuliu Mureșan a reacționat în direct despre transferul lui Emerllahu la FCSB: „1,5 milioane de euro”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Ce imagine au copiii despre un om de știință: desenează tot mai des femei în rolul de cercetător
Fanatik.ro
Suporterii FCSB fac scut în jurul lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii: „Nu ne dorim o schimbare!”...
Adevărul
Mesajul subtil transmis de Rusia României și UE, decriptat de la Oxford: „E important să nu ne intimideze”
Playtech
Recalcularea pensiei după ce ai depășit stagiul complet de cotizare. Câți bani în plus poți primi
Digi FM
Nicolas Sarkozy, proaspăt ieșit din închisoare, surprins pe stadion. Zâmbitor și relaxat, deși n-a scăpat de...
Digi Sport
Cum se simte MM Stoica, după 160 de ore în care nu a mâncat
Pro FM
Ce a răspuns Kanye West când a fost întrebat care este cel mai mare regret al său. Răspunsul său i-a uimit pe...
Film Now
Filmul care dă lovitura la box office și stabilește un record: încasări de 226 de milioane de dolari la...
Adevarul
Cazul Fulgy sau cum devii viral cu declarații ofensatoare. Ce ne arată despre platforme, dar și despre...
Newsweek
Ministerul muncii: 2.200.000 pensii nu cresc în următoarele 14 luni. Care pensionari vor lua, totuși, 800 lei?
Digi FM
Adam Sandler, fericit alături de soția lui, după 22 de ani de mariaj și două fiice împreună: "Ne place să...
Digi World
Adevărul din spatele unuia dintre cele mai "sănătoase" cocktailuri. Opțiunea mai ușoară pentru organism dacă...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Jude Law, critic de film la 11 ani. Un clip de acum 40 de ani, în care "face praf" 101 Dalmațieni, e viral...
UTV
Beyonce a întors toate privirile la Formula 1 din Las Vegas într-o salopetă cu decolteu