Live TV

Traficul cu animale vii a atins noi recorduri. Comerțul ilegal cu specii sălbatice ajunge la 20 de miliarde de dolari pe an

Data publicării:
Photomontage of young monkey inside a wooden cage
Foto: Getty Images

Traficul cu animale vii a atins un nivel record în 2025, a anunţat joi organizaţia pentru coordonare poliţienească Interpol, la finalul unei operaţiuni care a făcut posibilă confiscarea a aproape 30.000 de animale şi identificarea a 1.100 de suspecţi. Și comerţul ilegal cu plante a atins la rândul lui niveluri record, iar forţele de ordine au confiscat 32.000 de metri cubi de lemn. Exploatările forestiere ilegale furnizează între 15% şi 30% din totalul lemnului comercializat pe plan mondial.

În perioada septembrie-octombrie, au fost interceptate 6.160 de păsări, 2.040 de ţestoase, 1.150 de reptile, 208 primate, 46 pangolini şi 10 feline mari, alături de alte 19.415 animale sălbatice, un comerţ în creştere în mare parte din cauza cererii de animale de companie exotice, a precizat într-un comunicat Interpolul, instituţie cu sediul la Lyon, informează AFP preluată de Agerpres.

Operaţiunea a mobilizat forţe de ordine din 134 de ţări. În Qatar, autorităţile au arestat un individ care încerca să vândă un exemplar dintr-o specie de primate în pericol de dispariţie contra sumei de 14.000 de dolari pe reţelele de socializare. La rândul lor, autorităţile braziliene au identificat 145 de suspecţi şi au salvat peste 200 de animale sălbatice, destructurând o reţea de trafic cu tamarin-leu auriu.

Aceste reţele „sunt din ce în ce mai mult legate de toate domeniile de criminalitate, de la trafic de droguri la traficul de fiinţe umane”, a afirmat secretarul general al Interpol, Valdecy Urquiza, citat într-un comunicat.

Întrucât aceste activităţi criminale sunt din ce în ce mai mult legate de criptomonede, colaborarea frontalieră şi partajarea de informaţii între forţele de ordine şi platformele financiare a fost determinantă pentru descoperirea fluxurilor financiare ilicite, a precizat organismul.

„Potrivit estimărilor, infracţiuni asociate speciilor sălbatice reprezintă 20 de miliarde de dolari pe an, însă natura clandestină a comerţului sugerează că cifra reală este mult mai ridicată”, se mai spune în document.

Mamiferele de talie mare nu sunt singurele vizate: aproape 10.500 de fluturi, păianjeni şi insecte au fost confiscate, iar traficul cu animale marine protejate este de asemenea în creştere.

Volumul cel mai important de trafic vizează resturi sau derivate de origine animală destinate medicinei tradiţionale sau consumului.

Interpolul a descoperi de asemenea o intensificarea a comerţului ilegal cu carne de animale sălbatice (maimuţe, girafe, zebre, antilope etc), cu o creştere notabilă a fluxului provenit din Africa spre Europa. În timpul operaţiunii, au fost confiscate în total 5,8 tone.

Comerţul ilegal cu plante a atins la rândul lui niveluri record. Forţele de ordine au confiscat de asemenea 32.000 de metri cubi de lemn, mai spune comunicatul, care precizează şi că exploatările forestiere ilegale furnizează între 15% şi 30% din totalul lemnului comercializat pe plan mondial.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Lippstadt
1
„UE este prea săracă” pentru Crăciun, afirmă Rusia. „Orașele Europei au fost cuprinse de...
avion mig 29 in zbor
2
Polonia vrea să trimită Ucrainei întreaga sa flotă de MiG-29. Ce oferă Kievul în schimb
Afișul spectacolului
3
Ambasada Ucrainei condamnă organizarea unui concert cu artişti ruşi la Cluj. Unul dintre...
fabrica
4
Investiție americană importantă în România: O fabrică va fi construită pentru a reduce...
Presedintele României, Nicușor Dan.
5
România, protejată în orice moment de o forță puternică europeană. Nicușor Dan: „Am avut...
FBI a publicat o fotografie cu unul dintre cei mai căutați oameni din lume! FOTO Recompensa: 15.000.000 $
Digi Sport
FBI a publicat o fotografie cu unul dintre cei mai căutați oameni din lume! FOTO Recompensa: 15.000.000 $
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
girofarul unei masini de politie
Ucrainean condamnat la 12 ani de închisoare, prins la Brașov. Era dat în urmărire internațională și considerat periculos
femeie-operatiune „identifica-ma”
„Femeia cu cheile germane”, identificată după 21 de ani de când a fost găsită moartă. Ce se știe despre Eva Maria Pommer
Bashar al-Assad
Siria a emis un mandat de arestare pentru fostul preşedinte Bashar al-Assad. El va fi dat în urmărire prin Interpol
femeie-cadavru-spania
Identitatea „femeii în roz”, descoperită la 20 de ani după moartea sa în Spania. Ce se știe despre Liudmila Zavada
photo-collage.png - 2025-09-16T180324.438
„Escrocul de pe Tinder” a fost arestat pe un aeroport din Georgia, la cererea Interpol
Recomandările redacţiei
sediu agricultura
Război între două instituții la Agricultură. O agenție refuză de 17...
placa cu denumirea curtea de apel bucuresti
Conferință extraordinară de presă la Curtea de Apel, după...
Clădire aflată în construcție.
Legea „Nordis” a intrat în vigoare. Ce garanții primesc cei care...
Militari ruși în Transnistria
Transnistria, cap de pod pentru un asalt rusesc la Gurile Dunării...
Ultimele știri
REZULTATE LOTO - Joi, 11 decembrie 2025: Peste 1,07 milioane de euro sunt în joc la 6/49. Report uriaș la Joker
Opozanta Maria Corina Machado reapare la Oslo, după un an de clandestinitate. Susţinătorii au întâmpinat-o cu scandări de „libertad!”
Curtea de Apel acuză un judecător din ancheta Recorder că este ofițer de informații și cere sesizarea CSAT
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Opoziția Mercur-Uranus, un moment crucial care transformă destinul a două zodii. Revelații pe care nu le-au...
Cancan
Românul care a împrumutat statul cu 68 de milioane de euro umblă cu S500 'modest'. Ce secrete ascunde
Fanatik.ro
Aryna Sabalenka reacționează în scandalul momentului. Ce a spus sportiva după ce a fost acuzată că ar avea...
editiadedimineata.ro
Administrația Trump declară război fact-checkingului: vize blocate pentru moderatori și verificatori ai...
Fanatik.ro
Omul care s-a văzut cu Dan Petrescu, noi detalii despre starea lui de sănătate: „Nu a putut să mănânce”
Adevărul
Obiectul misterios descoperit în colonul unui pacient. Medic chirurg: „M-a înțepat în deget, m-a făcut să...
Playtech
Ce înseamnă gradul II de invaliditate. Lista problemelor pentru care primeşti ajutor de la stat
Digi FM
Cum a murit Amza Pellea la numai 52 de ani. Explicația Oanei Pellea și declarațiile ei emoționante despre...
Digi Sport
Fără dubii! Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după încă un eșec: ”A depășit orice imaginație”
Pro FM
Sharon Osbourne dezvăluie, printre lacrimi, ultimele cuvinte ale lui Ozzy. Detaliile sfâșietoare din ultima...
Film Now
Cum își va petrece Nicole Kidman primul Crăciun după separarea de Keith Urban. Un apropiat a rupt tăcerea...
Adevarul
Cum au înfruntat românii cele mai cumplite ierni din istorie. Ziua când „gerul a luat proporții siberiene în...
Newsweek
Ministrul muncii, anunț despre creșterea pensiilor pe care pensionarii nu voiau să îl audă. „Am luat decizia”
Digi FM
Dana Rogoz, imagini inedite de la serbarea fiicei ei, Lia. Fanii au reacționat imediat: „O voce de înger!”
Digi World
Beneficiile hreanului pentru sănătate. E unul dintre cele mai puternice antibiotice naturale. Contraindicații...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Fosta soție a lui Charlie Sheen, acuzații dure: „A oprit plățile!” Brooke Mueller susține că actorul îi...
UTV
Elena Vîșcu iubește din nou. Fosta soție a lui CRBL are un nou iubit, la un an și jumătate după divorț