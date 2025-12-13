Turist rănit grav după ce a căzut în Munții Făgăraș. Salvamontiștii intervin pentru recuperarea lui

Salvamontiştii din judeţele Sibiu şi Argeş intervin, sâmbătă seară, pentru recuperarea unui turist de 56 de ani care a alunecat şi a căzut pe un jgheab, în Munţii Făgăraş. Victima a suferit răni la cap şi la coloana vertebrală.



Reprezentanţii Salvamont Sibiu au anunţat că intervin, alături de salvamontiştii argeşeni, pentru recuperarea unui turist căzut între Vârful Netedu şi Valea Văiuga.



”Turistul se afla împreună cu un coleg de tură, s-a dezechilibrat şi a alunecat pe un jgheab. În urma căderii, acesta a suferit leziuni la nivelul capului şi al coloanei cervicale”, a transmis Salvamont Sibiu.



Este vorba despre un bărbat de 56 de ani, din Odorheiu Secuiesc.Sâmbătă seară, o echipă de prim răspuns din cadrul Salvamont Sibiu a acordat primul ajutor medical, iar împreună cu salvamontiştii Argeş, desfăşoară operaţiunea de transport al victimei în siguranţă.

