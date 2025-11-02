Val de tragedii pe munte. Cinci persoane și-au pierdut viața în decurs de 10 zile în masivele Făgăraș și Piatra Craiului. Au plecat pe munte nepregătiți, au alunecat și s-au prăbușit în gol fără nicio șansă de supraviețuire. Salvamontiștii avertizează că vremea este extrem de periculoasă pentru drumețiile montane, chiar și pentru cei mai experimentați.

Unul dintre accidentele fatale a avut loc în Munții Făgăraș. Trei bărbați au plecat în drumeție și au alunecat pe zăpada înghețată. Doi au căzut și s-au rostogolit sute de metri într-o prăpastie. Supraviețuitorul a fost recuperat cu elicopterul.

Altă zi, o altă tragedie. Un bărbat a căzut aproape 500 de metri și a murit pe loc în Piatra Craiului. Nu avea nici cască, nici colțari.

„Au avut loc în zona acestui vârf, un eveniment cu două victime pe partea nordică și un eveniment pe partea sudică”, ne explică Sabin Cornoiu, președintele Salvamont România.

În total, doi oameni au murit în Parcul Național Piatra Craiului și trei în Făgăraș, în ultimele zile. Tragediile au același numitor comun: turiștii au ignorat avertismentele și au plecat neechipați corespunzător.

„Condițiile naturale au fost dificile pentru ascensiuni pe munte la altitudini înalte, în această perioadă. Avem un strat de zăpadă foarte mic, care are o consistență foarte tare, o gheață cu consistența sticlei, putem să spunem”, explică președintele Salvamont România, Sabin Cornoiu.

„Pentru a fi în siguranță în această perioadă, într-o drumeție montană este esențial să fim echipați corespunzător, iar echipamentul are câteva elemente de bază: vorbim despre pioleți, pitoanele de gheață, coarda este necesară pentru a ne putea asigura. Nu trebuie să lipsească o cască și, de asemenea, avem nevoie de acești colțari, pe care este nevoie să îi atașăm pe bocancii pe care i-am luat în picioare. Totodată, pentru a ne asigura este nevoie și de ham”, transmite jurnalistul Digi24, Anamaria Ianc.

„Muntele este o zonă foarte periculoasă, cei care ignoră aceste avertismente au plătit prețul suprem”, e de părere un turist.

„Trebuie să te asiguri când pleci într-o aventură de genul ăsta. O dată se duc neinformați și o dată se duc fără echipament, nepregătiți și își riscă viața”, spune altcineva.

Chiar și cu echipament, cei nepregătiți pot deveni victime.



„Turiștii să înțeleagă că nu trebuie să meargă în această perioadă la munte, dacă nu sunt foarte bine pregătiți, foarte bine echipați și să stăpânească foarte bine tehnicile de ascensiune pe timp de iarnă”, atrage atenția președintele Salvamont România, Sabin Cornoiu.

