Riscul de avalanşă în Munţii Făgăraş, ridicat la gradul patru din cinci. Avertismentul meteorologilor

Sibiu,,Romania,-balea lac
Bâlea Lac. Foto: Shutterstock

Meteorologii sibieni avertizează că riscul de avalanşă cel mai mare risc din ţară, de gradul patru din cinci, este la peste 1.800 de metri în Munţii Făgăraş, în zona turistică Bâlea Lac, potrivit Agerpres. 

Avertizarea de risc mare, de gradul patru, de producere de avalanşe la mare altitudine în Munţii Făgăraş, la Bâlea Lac, este valabilă începând de vineri, ora 20:00, până luni, ora 20:00, informează Buletinul nivometeorologic.

În zona turistică Bâlea Lac va ninge în următoarele zile, ceea ce va creşte „local stratul cu peste 20 centimetri şi izolat mai mult”.

În prezent, stratul de zăpadă măsoară 85 centimetri la Bâlea Lac, fiind cel mai mare strat de zăpadă măsurat la o staţie meteo în judeţul Sibiu.

Accesul turiştilor la Bâlea Lac se poate face cu maşina pe Transfăgărăşan până la Bâlea Cascadă, de unde se urcă doar cu telecabina, când condiţiile meteo o permit.

O avalanşă de mari dimensiuni s-a produs, vineri, în zona Bâlea Lac din Munţii Făgăraş, fiind declanşată accidental de doi schiori, care au reuşit totuşi să scape nevătămaţi, au anunţat anterior reprezentanţii serviciului Salvamont Sibiu.

„Avalanșa a avut o cale de rulare de peste 300 de metri, pornind din zona superioară și ajungând dincolo de zona chioșcurilor de la Bâlea Lac”, se arată în comunicat. 

„Cei doi schiori nu au fost surprinși de masa de zăpadă și au scăpat fără leziuni fizice, reușind să se retragă în siguranță”, mai precizează Salvamont Sibiu.

