Polițiștii au fost sesizați sâmbătă, în jurul orei 11:15, cu privire la furtul unei borsete dintr-un hipermarket din Sectorul 6, în care se aflau documente și sume importante de bani. Este vorba despre un preot din Teleorman care ar fi rămas fără aproximativ 60.000 de lei, 3.800 de dolari și 400 de euro, după ce un cetățean ucrainean i-ar fi furat borseta, cu sprijinul unui complice rus, potrivit surselor judiciare pentru Digi24.ro. Prejudiciul a fost recuperat, iar cei doi au fost reținuți pentru 24 de ore.

Popa din Teleorman avea în borseta respectivă 15.388 euro.

Potrivit surselor Digi24.ro, preotul ar fi vrut să cumpere de la Metro alimente pentru persoanele nevoiașe.

Fapta a fost comisă într-un interval foarte scurt de timp, cetățeanul ucrainean în vârstă de 56 de ani acționând oportunist, pe fondul neatenției victimei, într-o zonă intens circulată a magazinului Metro. Imediat după sustragerea bunului, ucraineanul s-a deplasat rapid către exterior, unde era așteptat de un complice, un rus de 52 de ani, aflat într-un autoturism pregătit pentru plecare, au adăugat sursele citate.

Cei doi au părăsit zona în scurt timp și au intrat cu mașina pe A1. Potrivit anchetatorilor, autorul furtului ar fi renunțat la barbă și și-ar fi schimbat hainele imediat după comiterea faptei, aspect considerat un indiciu de premeditare.

În urma activităților operative, polițiștii au stabilit că deplasarea suspecților a fost monitorizată, iar aceștia au fost depistați pe A1, în zona km 289, pe sensul de mers către Deva, existând suspiciunea unei tentative de părăsire a teritoriului României.

De asemenea, borseta sustrasă a fost găsită abandonată într-o zonă cu vegetație din apropierea autostrăzii 1, existând indicii că suspecții ar fi încercat să îngreuneze identificarea bunurilor.

Din cercetările efectuate, a reieșit că un bărbat de 56 de ani ar fi sustras borseta în care se aflau aproximativ 60.000 de lei, 3.800 de dolari și 400 de euro, fiind ajutat de un alt bărbat, de 52 de ani, care asigura transportul cu autoturismul, a transmis Poliția Capitalei.

Întregul prejudiciu a fost recuperat și restituit persoanei vătămate, popa din județul Teleorman, iar cei doi bărbați, ucraineanul și rusul, au fost reținuți pentru 24 de ore, urmând a fi prezentați magistraților.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 21, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt și tăinuire.

Editor : Ana Petrescu