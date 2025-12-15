Un banner i-a scos din minți pe susținătorii lui Georgescu veniți la CAB: țipete, înjurături și amenințări. „Marș la Moscova”

Călin Georgescu și-a continuat pelerinajul tradițional la instanțele din România, așteptat de susținătorii săi fervenți care-l conving că „este președinte”. Bucuria și live-ul acestora de pe TikTok au fost stricate de un bărbat care a revenit cu mesajul „Marș la Moscova”.

Bărbatul care i-a strigat lui Călin Georgescu, în timpul evenimentelor de al Alba Carolina „Marș la Moscova” a venit astăzi la Curtea de Apel București, doar că pe partea cealaltă a Dâmboviței față de locul în care se aflau doamnele aflate la senectute care-i mărturiseau dragostea lui Călin Georgescu.

Acesta nu a strigat și nu s-a îmbrâncit, doar a afișat un banner pe care era scris „Marș la Moscova”. Mesajul nu conținea un nume sau o acuzație. Totuși, adepții „turului doi înapoi” s-au autosesizat și s-au dezlănțuit la adresa bărbatului.

Unii dintre cei prezenți la manifestație s-au urcat pe gardul de la marginea Dâmboviței proliferând amenințări și injurii la adresa bărbatului care se prezintă a fi din partea asociației „Lupii Tricolori”

Unele doamne mai zeloase din mulțime au lăsat bunele maniere acasă și nu s-au ferit să arate degetul mijlociu mesajului care pare a fi inofensiv.

Pentru că lucrurile degenerau rapid, câțiva dintre susținători n-au mai răbdat, au traversat podul și s-au dezlănțuit asupra bannerului care nu avea un mesaj dedicat lui Călin Georgescu, dar care i-a scos din sărite pe cei care au venit să-l însoțească la Curtea de Apel București.

Georgescu, prea puțin impresionat de mulțime și declarațiile de dragoste necondiționată din partea admiratoarelor a urcat în mașină, fără să spună prea multe cuvinte, flancat fiind de armata de bodyguarzi care se chinuiau să-i apere integritatea fizică cu mesaje clare între ei:

„Hai, flanchează stânga, Jeane, du-te stânga!. Hai, du-te dracu să te ia de prost.”

Amintim, Adrian Băzăvan, bărbatul care pe 1 Decembrie a mers la Alba Iulia cu mesajul ”Marş la Moscova” adresat lui Călin Georgescu, a depus plângere după ce a fost agresat de câţiva susţinători ai acestuia.

În urma incidentului, se fac cercetări în cadrul unui dosar care vizează infracţiunea de lovire sau alte violenţe. „La data de 1 Decembrie 2025, în jurul orei 10.00, poliţiştii de investigaţii criminale din cadrul Poliţiei Municipiului Alba Iulia au fost sesizaţi de către un bărbat, în vârstă de 33 de ani, din municipiul Ploieşti, cu privire la faptul că, în timp ce se afla pe strada Unirii, din municipiul Alba Iulia, ar fi fost îmbrâncit şi bruscat de mai multe persoane necunoscute”, au transmis, luni, autorităţile din judeţul Alba, potrivit News.ro.

Potrivit acestora, a fost deschis un dosar penal care vizează comiterea infracţiunii de lovire sau alte violenţe, cercetările continuând pentru stabilirea stării de fapt.

Editor : A.R.