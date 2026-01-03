Un jandarm de 27 de ani din București a violat o minoră de 16 ani. Autoritățile anunță că bărbatul era cadru militar în cadrul Jandarmeriei Capitalei.

În data de 03.01.2026, în jurul orei 03:30, în urma unui apel 112 inițiat de o persoană anonimă, poliția a fost sesizată cu privire la faptul că, într-un imobil de pe șos. Bucuresti-Targoviste nr. 22B, s-ar fi comis fapte ilegale.

Din primele verificări, a reieșit ipoteza că un bărbat, cu vârsta de 27 de ani, ar fi violat o persoană de sex feminin, cu vârsta de 16 ani, pe fondul consumului excesiv de alcool.

Confirmăm că bărbatul este cadru militar al Jandarmeriei Capitalei din anul 2018, a obținut gradul de sergent major în urma absolvirii Școlii Militare de Subofițeri Jandarmi Fălticeni, iar la momentul producerii circumstanțelor de care este acuzat se afla în timpul liber.

Sub un alt aspect, acesta a fost declarat "apt psihologic" în urma susținerii evaluărilor periodice, nefiind consemnate aspecte problematice care să necesite includerea în programe de monitorizare.

Menționăm faptul că Jandarmeria Capitalei va colabora permanent cu anchetatorii, în vederea stabilirii de către aceștia a tuturor circumstanțelor.

Dezaprobăm categoric orice comportament care aduce astfel de suspiciuni asupra unui cadru militar al Jandarmeriei Române, motiv pentru care, în paralel cu cercetarea penală a anchetatorilor, conducerea unității a declanșat și o cercetare disciplinară prealabilă a subofițerului și va lua măsuri disciplinare drastice, în momentul în care ancheta disciplinara rapidă va prezenta dovezile și concluziile în acest sens.

Evidențiem faptul că, în mod constant, jandarmii sunt instruiți cu privire la normele de comportament și la efectele consumului excesiv de alcool sau substanțe interzise.

Subliniem faptul că ne delimităm total de un astfel de comportament și vom iniția toate demersurile instituționale necesare pentru ca acest caz să rămână unul izolat, anunță autoritățile într-un comunicat.

