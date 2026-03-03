Live TV

Un patron din Târgu Jiu a fost amendat cu 90.000 de lei pentru că a plătit cu întârziere salariile angajaților

Un angajator cu sediul social în Târgu Jiu a fost sancţionat cu 90.000 de lei pentru plata cu întârziere a drepturilor salariale către angajaţi cu mai mult de o lună de la data scadentă, au transmis, marţi, reprezentanţii Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Gorj.

Inspectorii de muncă au desfăşurat, săptămâna trecută, 63 de controale în domeniile relaţiilor de muncă şi securităţii şi sănătăţii în muncă.

Ca urmare a deficienţelor constatate, inspectorii de muncă au aplicat 33 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 322.500 de lei.

Au fost dispuse și 87 de măsuri cu caracter obligatoriu, menite să corecteze neconformităţile şi să alinieze activitatea angajatorilor la prevederile legale în vigoare.

„Un angajator cu sediul social în municipiul Târgu Jiu a fost sancţionat cu suma de 90.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, respectiv pentru plata cu întârziere a drepturilor salariale către angajaţi cu mai mult de o lună de la data scadentă stabilită în contractul individual de muncă, contractul colectiv aplicabil sau regulamentul intern”, a precizat purtătorul de cuvânt al ITM Gorj, Bianca Văcaru.

Inspectorii atrag atenţia tuturor angajatorilor asupra faptului că încălcarea obligaţiei de plată a drepturilor salariale cu mai mult de o lună de la data scadentă stabilită în contractul individual de muncă, contractul colectiv aplicabil sau regulamentul intern constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei pentru fiecare persoană căreia nu i s-a plătit salariul.

